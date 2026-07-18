Taylor Farms retira lechuga tras brote de ciclosporiasis vinculado a Taco Bell

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Retiran lechuga de Taylor Farms por brote de ciclosporiasis FOTO: Getty

La empresa Taylor Farms anunció elretiro voluntario de productos de lechuga iceberg luego de que autoridades sanitarias de Estados Unidos relacionaran un brote de ciclosporiasis con vegetales suministrados a algunos restaurantes Taco Bell.

Taylor Farms inicia retiro voluntario de productos

En un comunicado enviado por correo electrónico, Taylor Farms informó que inició de inmediato el retiro voluntario de los productos involucrados.

La decisión fue tomada después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) vincularan el brote con lechuga distribuida por la empresa, mientras la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) mantiene abierta la investigación.

La empresa señaló que la medida se tomó con base en la información proporcionada por la FDA y reiteró que busca actuar de manera preventiva.

“Tenemos el compromiso de tomar acciones proactivas”, indicó la compañía.

UPDATE: Taylor Farms has now published a 27-state recall list for all affected iceberg lettuce products. Some “use by” dates extends to Aug. 3. Discard immediately. Story updating. 👇 https://t.co/7LnhecExn8 — LenaSun (@bylenasun) July 18, 2026

¿Qué productos están relacionados con el brote?

Con información del New York Times, el brote de ciclosporiasis estaría relacionado con lechuga iceberg distribuida por Taylor Farms a determinados restaurantes Taco Bell.

Las autoridades sanitarias recomendaron a los consumidores no consumir la lechuga servida en restaurantes Taco Bell ubicados en los estados de:

Indiana.

Kentucky.

Míchigan.

Ohio.

Virginia Occidental.

Los CDC precisaron que la lechuga iceberg comercializada en supermercados o la servida en otros restaurantes no forma parte del retiro ni ha sido identificada como afectada.

Taylor Farms, uno de los mayores productores de vegetales

Fundada en 1995 por Bruce Taylor en el valle de Salinas, California, Taylor Farms es una de las principales compañías productoras de vegetales frescos en Estados Unidos.

La empresa cultiva productos agrícolas en más de 12 estados, además de contar con operaciones en México y Canadá.

Actualmente dispone de 30 plantas de procesamiento, emplea a 25 mil trabajadores y reporta ventas superiores a 7 mil millones de dólares anuales en productos agrícolas destinados a supermercados y cadenas de restaurantes.

Taco Bell también retiró productos

Tras darse a conocer la investigación, Taco Bell informó que retiró lechuga potencialmente afectada suministrada por uno de sus proveedores en determinados estados de Estados Unidos.

Las investigaciones de las autoridades sanitarias continúan para determinar el alcance del brote y confirmar el origen de la contaminación.

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