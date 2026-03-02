ONU condena ataque a escuela primaria en Irán que dejó más de 100 muertos

GENERANDO AUDIO...

Sigue la búsqueda de cuerpos en escuela de Irán. Foto: AFP

Más de 100 personas murieron tras un ataque contra una escuela primaria femenina en Minab, al sur de Irán, en medio de la escalada militar en Oriente Medio, informaron la Media Luna Roja iraní y autoridades citadas por organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la UNESCO condenaron el hecho y advirtieron que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario.

De acuerdo con la Media Luna Roja iraní, el número de personas fallecidas en la escuela Minab aumentó a 108, mientras que las operaciones de rescate y retirada de escombros continúan en la zona.

ONU y UNESCO condenan el ataque

En la red social X, la ONU señaló que el asesinato de alumnas en una escuela primaria representa una grave violación de la protección que el derecho internacional humanitario otorga a las instituciones educativas.

Por su parte, la UNESCO expresó estar profundamente alarmada por el impacto de la escalada militar en Oriente Medio sobre las instituciones educativas, estudiantes y personal docente.

El organismo recordó que, conforme a la Resolución 2601 (2021) del Consejo de Seguridad de la ONU, todas las partes están obligadas a proteger a las escuelas, al alumnado y al personal educativo.

Ejército israelí dice no tener conocimiento del ataque

El ejército israelí declaró no estar al tanto de un ataque israelo-estadounidense contra una escuela en Irán. El portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, aseguró que operan con extrema precisión.

La AFP no pudo acceder al lugar para verificar el balance o las circunstancias del incidente, y el ejército israelí no emitió comentarios inmediatos adicionales.

El Pentágono tampoco respondió de inmediato, aunque un portavoz del comando militar estadounidense en la región indicó que están al tanto de los informes sobre daños a civiles y que los investigan, subrayando que la protección de civiles es de suma importancia.

Escalada militar y balance de víctimas

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó el ataque como una “salvajada” y una nueva página negra en el historial de crímenes cometidos por los agresores.

Israel y Estados Unidos lanzaron una oleada de bombardeos contra Irán desde la mañana del sábado. En la tarde, la Media Luna Roja iraní afirmó que al menos 201 personas murieron y 747 resultaron heridas en los ataques registrados en el país.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.