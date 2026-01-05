ONU enfrenta polarización en reunión de emergencia tras la captura de Nicolás Maduro

GENERANDO AUDIO...

Arresto de Nicolás Maduro genera posturas opuestas en la ONU. Foto: AFP

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de emergencia tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos.

ONU pide respetar soberanía tras detención de Nicolás Maduro

Durante la sesión, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados. El mensaje fue leído por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo, quien alertó sobre los riesgos de una mayor inestabilidad en Venezuela y su impacto regional.

“Estoy profundamente preocupado por la posible intensificación de la inestabilidad en el país, el impacto potencial en la región y el precedente que podría sentar”. António Guterres, secretario general de la ONU

Llamados a respetar la soberanía de Venezuela

América Latina exhibió profundas divisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU tras la captura del presidente venezolano.

Durante la sesión, la representante de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata Torres, calificó la operación estadounidense como un retroceso histórico.

“Estas acciones recuerdan los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana y del Caribe”. Leonor Zalabata Torres, representante de Colombia

Colombia, que ingresó este mes al Consejo de Seguridad, se sumó a las críticas del secretario general de la ONU, António Guterres, quien previamente exhortó a respetar la soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados.

Rusia y China condenan intervención militar de EE. UU.

Durante la sesión, Rusia y China condenaron la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, al considerar que se trató de un acto ilegal.

El embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, afirmó que no existe justificación para la operación estadounidense.

“No hay ni puede haber justificación para los crímenes cínicamente perpetrados por Estados Unidos en Caracas. Condenamos firmemente los actos de agresión armada”. Vassily Nebenzia, embajador ruso

Aliados respaldan la intervención de EE. UU.

En contraste, Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, expresó un respaldo abierto a la operación liderada por Donald Trump.

“Un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región”. Francisco Tropepi, embajador ante la ONU

Maduro fue llevado a Nueva York

Tras meses de tensiones, ataques a presuntas narcolanchas y amenazas, fuerzas estadounidenses bombardearon Venezuela el sábado, capturaron a Nicolás Maduro y lo trasladaron a una cárcel en Nueva York.

Maduro estaba acusado desde hace cinco años en Estados Unidos por narcotráfico y terrorismo, y existía una recompensa de 50 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Este lunes, Maduro y su esposa fueron presentados ante un tribunal federal de Nueva York, donde se les notificaron formalmente los cargos en su contra.

