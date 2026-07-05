México vs Inglaterra en vivo: últimas noticias del partido, movilidad y festejos
México se enfrenta con Inglaterra este domingo en punto de las 18:00 horas en el Estadio Azteca, donde se jugará su pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
La escuadra nacional disputará su quinto partido mundialista en casa, el cual será el último partido que se celebre en territorio mexicano antes de que todas las actividades restantes de la Copa del Mundo 2026 se trasladen por completo a Estados Unidos hasta la final.
Inglaterra se prepara para su llegada al Estadio Azteca
Inglaterra saldrá en unas horas al Estadio Ciudad de México y Claro Sports comparte cómo se vive el ambiente previo en su hotel de concentración.
Cuidado con los cierres viales por el México vs Inglaterra en Tlalpan
Como parte del operativo “Última Milla” por el partido entre México e Inglaterra, personal de Tránsito de la SSC realizó cortes y desvíos a la circulación en distintos tramos de la calzada De Tlalpan.
El operativo contempla afectaciones en distintos puntos del Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Zócalo, donde se espera la mayor concentración de personas para seguir el encuentro entre México e Inglaterra.