México vs Inglaterra en vivo: últimas noticias del partido, movilidad y festejos

Gilberto Mora en el Mundial 2026. Foto: AFP

México se enfrenta con Inglaterra este domingo en punto de las 18:00 horas en el Estadio Azteca, donde se jugará su pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

La escuadra nacional disputará su quinto partido mundialista en casa, el cual será el último partido que se celebre en territorio mexicano antes de que todas las actividades restantes de la Copa del Mundo 2026 se trasladen por completo a Estados Unidos hasta la final.

NO SE MUEVE EL MÉXICO VS INGLATERRA 🇲🇽⏰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Después de largas reuniones y discusiones sobre un posible cambio de horario por tormenta eléctrica, finalmente se determinó que el partido entre México e Inglaterra se jugará como estaba programado.



El Tricolor mantiene día y hora… pic.twitter.com/6zxhbCP8Kv — Claro Sports (@ClaroSports) July 3, 2026