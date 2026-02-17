Rusia y Ucrania inician nueva ronda de negociaciones en Ginebra

GENERANDO AUDIO...

El diálogo inicia en medio de ataques. Foto: AFP.

Este martes, Ucrania y Rusia iniciaron una nueva ronda de negociaciones en Ginebra, Suiza, para lograr un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra que inició hace casi cuatro años.

El jefe negociador del Kiev, Rustem Umiérov, igual que una fuente de la delegación rusa, indicaron a AFP que comenzaron las negociaciones trilaterales. Se prevé que duren aproximadamente dos días.

Estados Unidos funge como mediador en estas pláticas, pese a que las rondas anteriores de negociación, celebradas en la Casa Blanca, no han tenido avances.

En cambio, en las otras dos rondas de negociación celebradas en Abu Dabi este 2026, ambos países acordaron el canje de 316 prisioneros cada uno.

Las conversaciones en Ginebra, que según el Kremlin se celebrarán a puerta cerrada y sin presencia de la prensa. Se espera que, en el transcurso del día, las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos brinden información sobre algún avance en las negociaciones.

Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que “no hay que esperar negociaciones hoy, ya que está previsto que el trabajo continúe mañana.”

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, insistió a los aliados que ejerzan más presión a Rusia con sanciones, para que Moscú pueda negociar, según AFP.

Por su parte, el presidente Donald Trump urgió al Kiev sentarse a negociar. “Más le vale a Ucrania sentarse a la mesa, y rápido.”

Prevalece la tensión militar

Las conversaciones iniciaron en Suiza en medio de ataques de largo alcance entre Rusia y Ucrania. El Kiev acusó a Moscú de lanzar 29 misiles y 339 drones, lo que provocó la muerte de una persona, mientras que decenas de miles se quedaron sin electricidad.

Además, tres empleados de una central eléctrica de Sloviansk fueron asesinados con un ataque de drones ruso.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga, dijo en redes sociales que:

“El alcance del desprecio de Rusia por los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la próxima ronda de negociaciones en Ginebra.”

En cambio, Rusia aseguró que Ucrania realizó ataques nocturnos, y afirmó que destruyó a más de 150 drones en las regiones del sur y la península de Crimea.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: