Zelenski denuncia ataque masivo de Rusia con 25 misiles y 400 drones contra Ucrania

Rusia ataca Ucrania con más de 25 misiles y cerca de 400 drones. Foto: Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció un “ataque masivo” lanzado por Rusia contra doce regiones del país, en el que se emplearon más de 25 misiles y cerca de 400 drones, a pocos días del cuarto aniversario del inicio de la invasión en febrero de 2022.

Zelenski afirmó que se trató de un ataque combinado “calculado deliberadamente para causar el mayor daño posible al sector energético”. Indicó que nueve personas resultaron heridas, incluidos niños, y que más de diez edificios residenciales e infraestructura ferroviaria sufrieron daños. En la región de Odesa, decenas de miles de personas quedaron sin calefacción ni agua, mientras continúan las labores de rescate y reparación.

La empresa energética DTEK confirmó “daños increíblemente graves” en la infraestructura que abastece la capital regional de Odesa, advirtiendo que las reparaciones tomarán tiempo. La Fuerza Aérea ucraniana detalló que fueron lanzados 396 drones, ocho misiles balísticos Iskander, 20 misiles de crucero Kh-101 y un misil guiado Kh-59; aseguró haber derribado la mayoría, aunque se registraron impactos en trece puntos del país.

Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, acusó a Moscú de “ignorar los esfuerzos de paz” al ejecutar el ataque antes de una nueva ronda de negociaciones en Ginebra. Asmismo, pidió más sanciones y apoyo militar, especialmente en defensa aérea. En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso informó haber destruido más de 151 drones ucranianos sobre el mar Negro, Crimea, el mar de Azov y varias regiones rusas, sin detallar víctimas o daños.

Rusia y Ucrania sostendrán encuentro este martes

Este martes, en Ginebra, las delegaciones de Rusia y Ucrania sostendrán otra ronda de conversaciones de paz, como parte de la campaña emprendida por Estados Unidos para poner fin a una guerra que dura ya casi cuatro años.

