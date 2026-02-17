Imágenes: arranca el Carnaval de Río con desfile de escuelas de samba

GENERANDO AUDIO...

Sambódromo vibra con apertura del Carnaval de Río. Foto: Gettyimages

Con un despliegue de luces, música, bailes y carrozas monumentales, las principales escuelas de samba dieron inicio al concurso del Carnaval de Río el domingo 15 de febrero en el Sambódromo Marquês de Sapucaí, uno de los escenarios más emblemáticos de Brasil.

Cuatro agrupaciones del Grupo Especial, la categoría más alta del certamen, fueron las encargadas de abrir la competencia anual.

Arranca la competencia del Grupo Especial

Las escuelas del Grupo Especial compiten por el título más importante del carnaval, siendo evaluadas en distintos rubros, como samba-enredo, evolución, armonía, batería, vestuario y alegorías.

Cada presentación combina narrativa, tradición y espectáculo, con meses de preparación detrás de cada desfile.

Imperatriz Leopoldinense rinde homenaje a Ney Matogrosso

La escuela Imperatriz Leopoldinense dedicó su desfile al reconocido cantante Ney Matogrosso, una de las figuras más influyentes de la música brasileña.

La propuesta artística destacó su legado cultural y su impacto en la escena artística nacional, según informó el Gobierno de Río de Janeiro.

Portela celebra la cultura afrobrasileña

Por su parte, Portela llevó a la avenida la historia del príncipe Bara, resaltando las raíces y la riqueza de la cultura negra del sur de Brasil.

El desfile estuvo marcado por elementos simbólicos que reivindican la identidad afrobrasileña.

Mangueira homenajea tradiciones afro-indígenas

La escuela Mangueira centró su presentación en la Amazonía, con un tributo a Mestre Sacaca, reconocido sanador y guardián de tradiciones afro-indígenas.

La propuesta combinó espiritualidad, naturaleza y memoria ancestral como eje narrativo.

Un espectáculo que celebra el folclore brasileño

El inicio del Carnaval de Río reafirma al Sambódromo como el epicentro de una de las celebraciones culturales más importantes del mundo, donde las escuelas de samba transforman la historia, el folclore y la identidad brasileña en un espectáculo de escala internacional.

