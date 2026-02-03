Petro presume dedicatoria de Trump tras reunión en la Casa Blanca

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en su cuenta de X una foto del libro de Donald Trump, “Trump: The Art of the Deal”, con una dedicatoria firmada por el mandatario de Estados Unidos que dice: “You are great”. El mensaje fue acompañado por la frase: “¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”. La publicación generó reacciones y críticas de usuarios en redes sociales.

La imagen se difundió el mismo día del encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca, realizado este 3 de febrero de 2026, como parte de una reunión oficial para recomponer la relación bilateral tras meses de tensiones diplomáticas.

Petro publica dedicatoria de Trump y genera polémica

En la foto compartida por Petro, se observa la firma de Trump junto al mensaje breve en inglés. Tras la publicación, usuarios respondieron con comentarios críticos y burlas hacia el mandatario colombiano.

Entre las respuestas visibles en la plataforma hubo señalamientos políticos y comparaciones irónicas sobre el mensaje del presidente estadounidense. Las reacciones se concentraron en el tono del post y en el contexto del acercamiento entre ambos gobiernos.

“Miren todos, miren todos, el presidente de los Estados Unidos, el mismo que persigue latinos, bombardea pescadores, facilita el genocid1o en Gaza, invade naciones y amenaza a todo el mundo, me escribió que soy genial. Decadente”, le escribió un usuario.

Otro usuario le puso: “Le dijo lo mismo que yo le digo a mi perro cuando me espera junto a la puerta después de que lo saco al baño. ‘Estimulación positiva’, se llama”.

Hasta el momento, Petro no ha emitido una postura adicional sobre las críticas generadas por la publicación.

Reunión Trump–Petro busca recomponer relación bilateral

De acuerdo con reportes oficiales y cobertura de AFP, Donald Trump recibió a Gustavo Petro en la Casa Blanca en un encuentro descrito como de “borrón y cuenta nueva”. La reunión ocurre tras meses de reproches mutuos por temas de narcotráfico, migración y seguridad regional.

Antes del encuentro, Petro señaló que el objetivo era dialogar sobre la lucha contra el narcotráfico con un enfoque de vida y paz. Por su parte, Trump declaró que hablarían del flujo de drogas que sale de Colombia y de la recepción de migrantes deportados.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración estadounidense prioriza la vía diplomática en este acercamiento.

