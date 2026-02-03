España, Francia y otros países que buscan prohibir redes sociales a menores de 16 años

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El Gobierno de España anunció que impulsará una prohibición para impedir que los menores de 16 años accedan a las redes sociales, como parte de una estrategia para protegerlos de contenidos relacionados con pornografía, violencia, manipulación y adicción digital.

El anuncio fue realizado este martes por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde expuso un paquete de medidas que comenzará a aplicarse a partir de la próxima semana.

Prohibición de redes sociales y verificación real de edad

Pedro Sánchez afirmó que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y advirtió que las plataformas tecnológicas deberán implementar sistemas efectivos de verificación de edad.

El mandatario subrayó que ya no bastarán mecanismos simbólicos como casillas de verificación, sino que se exigirán barreras reales que funcionen y eviten que niñas, niños y adolescentes accedan sin control a estos espacios digitales.

Sánchez sostuvo que actualmente los menores están expuestos a un entorno para el que no estaban preparados, caracterizado por adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia, situación que, dijo, su gobierno ya no está dispuesto a tolerar.

Foto: Archivo

Responsabilidad penal para ejecutivos de plataformas digitales

Como parte del mismo paquete de medidas, el presidente del Gobierno español anunció cambios legales para que los ejecutivos de las plataformas tecnológicas sean responsables legalmente de infracciones cometidas en sus sitios web.

Detalló que los directores generales de estas empresas podrían enfrentar responsabilidades penales si no eliminan contenidos ilegales o mensajes que inciten al odio, así como por prácticas de manipulación algorítmica y amplificación de contenidos ilícitos.

Además, se contempla la creación de mecanismos para rastrear discursos de odio en internet y reforzar el papel de los fiscales en la investigación de posibles violaciones legales por parte de plataformas digitales y herramientas basadas en inteligencia artificial.

Foto: Getty Images

Medidas europeas y coordinación internacional

Sánchez explicó que España se sumó a otros países europeos en lo que denominó la “Coalición de los Digitalmente Dispuestos”, un grupo que busca coordinar y hacer cumplir regulaciones transfronterizas frente al poder de las plataformas tecnológicas.

Aunque no detalló qué países integran esta coalición, adelantó que celebrará su primera reunión en los próximos días y reconoció que se trata de una batalla que supera las fronteras de cualquier nación.

España y Grecia propusieron de manera conjunta endurecer las restricciones para el uso de redes sociales entre adolescentes, mientras otros países como Francia, Reino Unido y Portugal avanzan en discusiones similares.

Obstáculos legislativos y críticas políticas

El anuncio se produce en un contexto en el que el Gobierno español no cuenta con mayoría parlamentaria, lo que podría complicar la aprobación de la reforma, la cual se integrará a un proyecto de ley existente sobre protección digital de menores que se debate en el Congreso de los Diputados.

Desde la oposición, la portavoz parlamentaria del partido Vox, Pepa Millán, criticó la iniciativa al señalar que las medidas podrían utilizarse para censurar voces críticas y controlar el relato en los medios digitales.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Foto: AFP

Contenidos generados por IA y creciente preocupación social

El debate sobre la regulación digital se ha intensificado por la proliferación de contenidos generados por inteligencia artificial, incluidos casos de imágenes sexuales no consentidas que involucran a menores, lo que ha generado una fuerte reacción pública en Europa.

A nivel social, una encuesta de Ipsos reveló que el 82% de los españoles considera que debería prohibirse el uso de redes sociales a menores de 14 años, tanto dentro como fuera de la escuela, una cifra que aumentó respecto al año anterior.

El precedente de Australia y otros países

Australia se convirtió en diciembre en el primer país del mundo en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, lo que derivó en la desactivación de millones de cuentas adolescentes en semanas posteriores.

Otros países como Francia, Dinamarca, Grecia, Alemania, Italia, Noruega, Malasia, India y Reino Unido han avanzado con distintos modelos de restricción, consentimiento parental o aumento de la edad mínima para el uso de plataformas digitales.

En el ámbito europeo, el Parlamento de la Unión Europea aprobó una resolución no vinculante que establece los 16 años como edad mínima recomendada para acceder a redes sociales, en línea con la postura anunciada ahora por España.