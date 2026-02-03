Francia va contra Musk: lo citan por sesgos en X, escándalos de Grok y allanan oficinas

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía de París, en Francia, llamó a comparecer al multimillonario Elon Musk por sesgos ideológicos en la plataforma X y por la generación de contenido sexual a través de Grok, su IA.

El pasado 2 de febrero, la Fiscalía de París allanó las oficinas de la plataforma en Francia, según informó dicha institución en un comunicado, citado por AFP.

Además, llamaron a comparecer en Francia a Elon Musk y a la exdirectora general de X, Linda Yaccarino, para dialogar con un “enfoque constructivo”.

“Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino“, indicó la Fiscalía.

La fiscal Laure Beccuau precisó que la citación permitirá a ambos “exponer su posición sobre los hechos” en X y analizar las medidas necesarias para cumplir con las leyes de Francia.

De igual forma, la Fiscalía de París indicó que llamó a declarar a trabajadores de dicha red social, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de este 2026.

Las denuncias contra X y Grok

A inicios del 2025, la justicia francesa inició una investigación contra X por denuncias de los diputados Éric Bothorel y Arthur Delaponte sobre sesgo en sus algoritmos.

De acuerdo con AFP, las denuncias señalaban que no había claridad sobre las decisiones tomadas para moderar a dicha red social. Tampoco de “las intervenciones personales de Elon Musk en la gestión de la plataforma”.

Además, las denuncias resaltaban que había un sesgo informativo en X se alejaba de “garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos”. Eso generaba una “reducción de la diversidad de voces y opciones”.

Como muestra del sesgo, a finales del 2025, Grok negó el uso criminal de las cámaras de gases en los campos de exterminio nazis. Esta respuesta fue vista cerca de un millón de veces en Francia, según AFP.

Lo anterior es relevante, debido a que las leyes de dicho país castigan la negación de los crímenes contra la humanidad.

Además, la Fiscalía de Francia amplió investigaciones sobre otros delitos ocurridos en la plataforma, entre ellos la difusión de pornografía infantil.

También investigan el uso de Grok en la generación y difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

