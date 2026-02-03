Mientras se acerca reunión trilateral, Rusia ataca Ucrania y deja sin calefacción más de mil edificios
Este martes, Rusia reanudó sus ataques contra infraestructuras energéticas de Ucrania, los cuales dejaron sin calefacción a más de mil edificios en Kiev. En la capital ucraniana, las temperaturas rondan en -20 °C, lo que agrava el ataque ruso.
“El resultado de estos ataques es que más de mil 100 edificios residenciales están privados de calefacción”, indicó el ministro de Desarrollo, Oleksi Kuleba, acusando a Rusia de atacar “las viviendas, la calefacción y las condiciones básicas de vida de los civiles” en todo el país.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a través de su cuenta de X, indicó que el ataque ruso constó de más de 70 misiles y 450 drones. “Aprovechar los días de invierno más fríos para aterrorizar a la población es más importante para Rusia que elegir la diplomacia”, señaló.
El ataque dañó, además, parte del monumento a la Madre Patria en Kiev, un emblemático memorial soviético de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, en Járkov, dos personas resultaron heridas por los bombardeos.
Rusia rompió pausa a los ataques
La semana pasada, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, aseguró haber llegado un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para detener los ataques contra Kiev durante la época invernal. Sin embargo, el Kremlin afirmó que la tregua duraría hasta el pasado domingo, 1° de febrero.
Miércoles y jueves serán cruciales tras reunión trilateral
El fin de semana pasado, Volodimir Zelenski, a través de su cuenta de X, confirmó que este miércoles y jueves, en Abu Dabi, se llevará una nueva reunión trilateral con Estados Unidos y Rusia, en busca de poner fin al conflicto, el cual está a unas semanas de cumplir cuatro años.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.