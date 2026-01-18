Premio de la Paz es intransferible, aclara Fundación Nobel ante regalo de Machado a Trump

GENERANDO AUDIO...

Trump recibiendo el Premio Nobel de la Paz de Corina Machado. Foto: Reuters.

La Fundación Nobel reiteró que el Premio Nobel de la Paz no puede transmitirse ni compartirse, ni siquiera de forma simbólica, ya que el reconocimiento permanece inseparablemente vinculado a la persona u organización designada como laureada por el Comité Noruego del Nobel, independientemente del destino posterior de la medalla, el diploma o el dinero del premio.

La aclaratoria se produjo luego de que María Corina Machado entregara su medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump en Washington. La institución explicó que el premio corresponde exclusivamente al galardonado anunciado de manera oficial y que esa condición no se modifica aunque los símbolos físicos pasen a manos de terceros.

El laureado original es el que queda registrado en la historia como destinatario del Premio Nobel de la Paz.

Premio Nobel de la Paz y su carácter intransferible

De acuerdo con la Fundación Nobel, un ganador recibe dos símbolos centrales: una medalla de oro y un diploma, además de una suma económica que se otorga por separado. Estos elementos representan el reconocimiento, pero no definen la titularidad del premio.

El organismo subrayó que un laureado no puede compartir el Premio Nobel de la Paz ni transferirlo una vez que el anuncio ha sido realizado. Asimismo, precisó que el premio no puede ser revocado bajo ninguna circunstancia, ya que la decisión del comité es definitiva y permanente.

Postura del Comité Noruego del Nobel

El Comité Noruego del Nobel indicó que no participa en comentarios cotidianos sobre los galardonados ni sobre los procesos políticos en los que puedan involucrarse. El premio se concede con base en las contribuciones del laureado al momento de la decisión.

El comité tampoco emite opiniones sobre declaraciones, decisiones o acciones posteriores de los ganadores. Cualquier evaluación posterior corresponde exclusivamente a la responsabilidad individual del laureado.

María Corina no es la primera; uso y destino de la medalla del Premio Nobel

Aunque las opiniones se dividieron luego de que Corina Machado le obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente Trump, no es la primera vez que un galardonado lo decide obsequiar.

Los estatutos de la Fundación Nobel no imponen restricciones sobre lo que un ganador puede hacer con la medalla, el diploma o el dinero del premio. Por ello, un laureado puede conservar, donar, vender o regalar estos objetos.

Existen antecedentes documentados:

Kofi Annan donó su medalla y diploma a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Dmitry Muratov vendió su medalla en 2022 y donó los recursos a UNICEF

Christian Lous Lange mantiene su medalla en exhibición pública en Oslo mediante un préstamo familiar

Otros laureados han vendido o donado sus medallas por motivos personales o institucionales