Europeos se movilizan ante amenazas de EE.UU. sobre Groenlandia

Europeos reaccionan ante amenazas de Trump de tener Groenlandia. Foto: AFP

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, alzaron el tono este domingo contra las amenazas de Donald Trump de aumentar los aranceles a varios países europeos que se oponen a que Estados Unidos tome el control Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

Desde su regreso a la Casa Blanca hace un año, el presidente estadounidense insiste en querer tomar el control de la enorme isla, situada entre América del Norte y Europa, alegando motivos de seguridad nacional ante los avances rusos y chinos en el Ártico.

El sábado intensificó sus advertencias, en reacción al envío en los últimos días de un pequeño contingente de militares europeos a la isla para dar apoyo a unas maniobras danesas.

“Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia se han desplazado a Groenlandia con fines desconocidos (…) Estos países, que están jugando a un juego extremadamente peligroso, han introducido un nivel de riesgo que no es viable ni sostenible“, escribió Trump en su red Truth Social.

Irritado por este despliegue de fuerzas, el presidente estadounidense amenazó a esos países con imponerles nuevos aranceles hasta que “se llegue a un acuerdo para la compra completa e íntegra de Groenlandia“.

Los aranceles del 10% entrarían en vigor el 1 de febrero y podrían elevarse al 25% el 1 de junio.

Ante amenazas de Trump, activarían el Instrumento Anticoerción de la Unión Europea

Frente a estas amenazas, el presidente de Francia señaló que tiene intención de solicitar que se active el Instrumento Anticoerción de la Unión Europea, cuya aplicación requiere una mayoría cualificada.

Este mecanismo está diseñado para luchar contra las amenazas económicas de miembros externos al bloque. Permite, entre otros, congelar el acceso a los mercados públicos europeos o bloquear determinadas inversiones.

Por su parte, la jefa del gobierno italiano aseguró haber hablado con Trump para trasladarle que, a su juicio, sus amenazas de imponer nuevas tasas aduaneras a varios países europeos eran un “error”.

El ministro neerlandés de Exteriores, David van Weel, también calificó esas advertencias de “incomprensibles” e “inapropiadas”.

“Es chantaje. Lo que está haciendo ahora mismo es chantaje”, afirmó Van Weel en el programa televisivo WNL Op Zondag.

Mientras, su homóloga irlandesa, Helen McEntee, consideró esas amenazas “totalmente inaceptables”.

La ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, declaró por su parte a la BBC que, “dado el contexto”, Londres considera que esta controversia sobre los aranceles “es un error”, y la juzga “profundamente innecesaria y contraproducente”.

Reunión de urgencia

Paralelamente, los embajadores de la Unión Europea se reunirán de urgencia este domingo en Bruselas y Macron tiene previsto mantener un encuentro con sus homólogos europeos para abordar esta inédita crisis entre miembros de la OTAN.

Asimismo, el ministro danés de Asuntos Exteriores inició el domingo una visita diplomática a Noruega, Reino Unido y Suecia, tres aliados cercanos y miembros de la OTAN, para discutir el fortalecimiento del papel de la Alianza en la seguridad de la región ártica.

Lars Løkke Rasmussen estará en Oslo el domingo, antes de trasladarse el lunes a Londres y el jueves a Estocolmo.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump utiliza los aranceles en sus relaciones internacionales para ejercer presión y lograr sus objetivos, incluso con los socios tradicionales de Washington.

Pero en este caso se trata de una amenaza sin precedentes: Estados Unidos, pilar de la OTAN, amenaza con sanciones a sus aliados dentro de la Alianza Atlátinca para apoderarse de un territorio vinculado a uno de sus socios, Dinamarca, un país soberano y democrático.

El sábado, varios miles de personas se manifestaron en Copenhague y en Nuuk, la capital de Groenlandia, para denunciar estas ambiciones territoriales, coreando “¡Groenlandia no está en venta!”.

Según una encuesta publicada en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se oponen a la anexión de la isla a Estados Unidos, mientras que solo el 6% está a favor.

