Aranceles por Groenlandia tensan relación: países amenazados prometen unidad

Personal militar de Fuerzas Armadas alemanas van hacia Groenlandia. Foto: AFP

Los países amenazados por Donald Trump con nuevos aranceles si se oponen a que Estados Unidos (EE.UU.) compre Groenlandia aseguraron este domingo que “permanecerán unidos” y denunciaron una “peligrosa espiral”.

“Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de provocar una peligrosa espiral descendente“, afirmaron en un comunicado conjunto Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia.

“Permaneceremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía“, añadieron tras las amenazas de Trump sobre la isla ártica, un territorio integrante del reino de Dinamarca.

¿Por qué están tensas las relaciones por Groenlandia?

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, alzaron el tono este domingo contra las amenazas de Donald Trump de aumentar los aranceles a varios países europeos que se oponen a que Estados Unidos tome el control Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

Desde su regreso a la Casa Blanca hace un año, el presidente estadounidense insiste en querer tomar el control de la enorme isla, situada entre América del Norte y Europa, alegando motivos de seguridad nacional ante los avances rusos y chinos en el Ártico.

Se trata de una amenaza sin precedentes: Estados Unidos, pilar de la OTAN, amenaza con sanciones a sus aliados dentro de la Alianza Atlátinca para apoderarse de un territorio vinculado a uno de sus socios, Dinamarca, un país soberano y democrático.

