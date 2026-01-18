Al menos 5 mil muertos en Irán por protestas, asegura funcionario del gobierno

GENERANDO AUDIO...

Protestas en Irán. Foto: AFP.

Las protestas en Irán, que estallaron el 28 de diciembre por problemas económicos, han dejado al menos 5 mil muertos, entre ellos unos 500 miembros de las fuerzas de seguridad, según dijo un funcionario iraní regional. El funcionario acusó a “terroristas y manifestantes armados” de causar la muerte de “iraníes inocentes” y señaló que las cifras están basadas en datos verificados.

Las manifestaciones se extendieron por todo el país durante dos semanas y evolucionaron hacia protestas que exigían el fin del gobierno clerical. Se trata de los disturbios más mortíferos desde la revolución islámica de 1979.

Protestas en Irán y respuesta del gobierno

El sábado, el líder supremo, Ali Khamenei, afirmó que no llevarán al país a la guerra, pero que no permitirán que “criminales nacionales o internacionales” queden impunes. Medios estatales difundieron sus declaraciones, mientras que el domingo el poder judicial insinuó que podrían realizarse ejecuciones.

El portavoz judicial, Asghar Jahangir, declaró que algunas acciones fueron clasificadas como Mohareb, término legal islámico que significa “hacer la guerra contra Dios” y que se castiga con la pena de muerte bajo la ley iraní.

Khamenei también acusó a enemigos históricos de Irán, como Estados Unidos e Israel, de organizar la violencia, y reconoció que hubo “varios miles de muertos”.

Cifras de muertos y detenidos

El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, informó que hasta el sábado había documentado 3 mil 308 muertos y otros 4 mil 382 casos bajo revisión. También señaló que ha confirmado más de 24 mil arrestos.

El funcionario iraní dijo que es poco probable que la cifra verificada aumente de forma considerable y añadió que grupos armados en el extranjero, apoyados por Israel, habrían equipado a personas que participaron en los disturbios.

Zonas kurdas concentran mayor violencia

El mayor número de enfrentamientos y muertes se registró en las zonas kurdas del noroeste de Irán, de acuerdo con el funcionario. En estas regiones han operado grupos separatistas kurdos y en episodios pasados de disturbios ya se habían reportado altos niveles de violencia.

El grupo kurdo iraní con sede en Noruega, Hengaw, también indicó que algunos de los choques más intensos ocurrieron en esas zonas durante las protestas de finales de diciembre.

Tres fuentes dijeron a Reuters el 14 de enero que grupos separatistas armados intentaron cruzar la frontera desde Irak hacia Irán, lo que fue visto como un intento de aprovechar la inestabilidad tras días de represión.