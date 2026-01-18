Soldados de Alemania se retiran de Groenlandia tras amenaza de aranceles de Trump

GENERANDO AUDIO...

Militares de Alemania se reiteran de Groenlandia. Foto: AFP.

Los 15 militares alemanes desplegados en Groenlandia en “misión de reconocimiento” han abandonado el territorio ártico menos de un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la imposición de aranceles adicionales a los países europeos desplegados en la isla, Alemania entre ellos, tras interpretar su presencia allí como una amenaza a sus intentos de anexión.

Un portavoz del Ejército de Alemania confirmó a la agencia DPA y al semanario Der Spiegel que los 15 efectivos desplegados ya se encuentran en traslado hacia Copenhague, capital de Dinamarca. La presencia alemana formó parte de un despliegue coordinado con otros países aliados en el marco de actividades de seguridad en el Ártico.

De acuerdo con el portavoz, la salida de los militares alemanes respondió a la conclusión programada de la misión de reconocimiento, cuyos resultados serán analizados en los próximos días. La fuente descartó que la retirada esté relacionada con el anuncio del mandatario estadounidense.

Militares alemanes y misión de reconocimiento en Groenlandia

El contingente alemán permaneció en Groenlandia menos de 48 horas, según versiones publicadas por el diario Bild, que señalaron que la retirada se produjo sin previo aviso. No obstante, la autoridad militar indicó que el repliegue se ajustó a la dinámica prevista de la operación.

La misión de reconocimiento tuvo como objetivo recabar información en el marco de ejercicios coordinados con aliados de la OTAN, enfocados en el fortalecimiento de la seguridad en el Ártico, una región considerada estratégica por los países involucrados.

Donald Trump, aranceles y presencia militar en Groenlandia

El anuncio de Donald Trump sobre la imposición de aranceles adicionales a países europeos desplegados en Groenlandia se produjo un día antes de la salida del contingente alemán. El presidente estadounidense interpretó la presencia militar como una amenaza a sus intenciones de anexión del territorio.

Alemania fue uno de los ocho países señalados, junto con Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido.

En un comunicado conjunto difundido este domingo, los ocho países defendieron su despliegue militar en Groenlandia y subrayaron que su presencia tiene como finalidad apoyar a Dinamarca y reforzar la seguridad regional.

“Como miembros de la OTAN queremos reforzar la seguridad en el Ártico, un interés transatlántico compartido”, señalaron, al tiempo que precisaron que las maniobras coordinadas danesas denominadas “Resistencia Ártica” no representan una amenaza.

El documento también expresó “plena solidaridad” con el Reino de Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia, además de mencionar un proceso de diálogo abierto la semana pasada, basado en los principios de soberanía e integridad territorial.