Ataque deja sin luz a más de 200 mil hogares en sur de Ucrania

Ataque en Ucrania deja 200 mil hogares sin luz. Foto: AFP

Más de 200 mil hogares permanecen sin electricidad en territorios del sur de Ucrania bajo ocupación rusa, tras un ataque del ejército de Kiev contra infraestructuras energéticas. Las autoridades que Moscú instaló en la zona informaron este domingo que los cortes afectan principalmente a las áreas bajo su control.

Los reportes oficiales indican que el ataque provocó apagones masivos en regiones clave, aunque los técnicos restablecieron el servicio en algunas áreas horas después. Este evento ocurre en medio de una escalada de ataques con drones y tensiones por el control de la red energética.

La fuerza aérea ucraniana informó que, durante la noche, Rusia lanzó 201 drones, de los cuales las defensas locales derribaron 167. Zelenski confirmó la muerte de dos personas. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus sistemas abatieron 63 drones ucranianos en el mismo periodo, un ataque que dejó varios heridos según las autoridades locales.

Apagones en Zaporiyia y Jersón

Yevgueni Balitski, autoridad que Rusia designó en Zaporiyia, informó que el ataque enemigo contra la infraestructura dejó sin suministro a gran parte de la región. Detalló que 213 mil abonados y 386 localidades carecen de luz actualmente. En Jersón, el gobernador impuesto por Moscú, Vladimir Saldo, reportó que un bombardeo dañó una subestación eléctrica, lo que cortó el servicio en 14 ciudades y 450 pueblos; posteriormente, aseguró que las cuadrillas restablecieron la energía.

Contexto de la crisis energética

En los últimos meses, Rusia ha intensificado sus ataques masivos contra la red eléctrica ucraniana, provocando cortes de luz y calefacción en todo el país. Ante este escenario, el presidente Volodímir Zelenski declaró el estado de emergencia en el sector y solicitó aumentar las importaciones de electricidad para enfrentar la crisis.

