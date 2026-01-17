El líder iraní Jamenei acusa a Trump de incitar protestas mortales

GENERANDO AUDIO...

Ali Jamenei y Donald Trump. Foto: AFP.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incitar protestas que han dejado miles de muertos. De acuerdo con grupos de derechos humanos, las manifestaciones iniciadas el 28 de diciembre han provocado más de 3 mil fallecimientos.

Jamenei afirmó que considera a Trump “un criminal por las bajas, los daños y las calumnias” contra la nación iraní, según reportaron medios estatales. Las protestas comenzaron por problemas económicos y después se extendieron con consignas contra el régimen clerical.

Trump ha señalado en diversas ocasiones que podría intervenir si Irán ejecuta a manifestantes. El viernes, en redes sociales, aseguró que las autoridades iraníes cancelaron supuestos ahorcamientos masivos, aunque Teherán negó que existiera un plan para realizar ejecuciones.

Jamenei respondió que no llevaría al país a una guerra, pero que no permitiría que “criminales nacionales o internacionales” quedaran impunes.

Peores disturbios en Irán en años

Jamenei declaró que hubo “varios miles de muertes” durante las protestas, consideradas las peores en años. También acusó a Estados Unidos e Israel de organizar la violencia.

Según dijo, personas vinculadas a ambos países provocaron incendios, destruyeron bienes públicos y mataron a miles de personas. Los calificó como responsables de “crímenes” y “calumnias graves”.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó haber verificado 3,090 muertes, incluidas 2,885 de manifestantes, y más de 22 mil detenciones.

El fiscal general iraní declaró que los detenidos enfrentarán castigos severos. Entre ellos están personas acusadas de ayudar a grupos que atacaron fuerzas de seguridad y propiedad pública. Dijo que serían investigados sin indulgencia.

Las autoridades calificaron a varios acusados como “mohareb”, término que significa hacer la guerra contra Dios, delito que puede castigarse con la pena de muerte según la ley iraní.

Servicios de Internet se restablecen parcialmente

La información ha sido limitada por cortes de internet, que comenzaron durante las protestas y se levantaron parcialmente el sábado.

La agencia Mehr informó que el servicio de internet volvió para algunos usuarios, mientras que ISNA señaló que el servicio de mensajes SMS también se reactivó.

El grupo NetBlocks publicó que la conectividad en Irán se mantenía cerca del 2% de los niveles normales tras más de 200 horas de cierre.