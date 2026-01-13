GENERANDO AUDIO...

El 20 de diciembre de 1989 se dio la invasión a Panamá. AFP

La invasión de EE. UU. a Panamá en 1989 culminó con el arresto de Manuel Noriega, entonces líder de facto del país, acusado de narcotráfico, y abrió una transición política marcada por la presencia directa de Washington en la reorganización institucional. El episodio ha sido retomado como antecedente histórico tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, ocurrida en el marco de una operación militar impulsada por el gobierno de Donald Trump, según la información disponible.

Soldados estadounidenses en Panamá, 1989. AFP

La operación militar en Panamá fue denominada Operación Causa Justa y se llevó a cabo en diciembre de 1989, durante la presidencia de George W. Bush. Su objetivo declarado fue detener a Noriega, quien había gobernado el país durante seis años al frente de un régimen militar.

Operación Causa Justa y el despliegue militar de EE. UU.

Antes de consolidarse como líder de facto, Manuel Noriega mantuvo una relación estrecha con agencias de inteligencia estadounidenses durante la Guerra Fría. Sin embargo, a mediados de la década de 1980, los vínculos con Washington se deterioraron tras la aparición de acusaciones formales por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Panamá tras invasión de EE. UU.

En mayo de 1989, Noriega anuló las elecciones generales y reprimió a la oposición. En ese contexto, Estados Unidos incrementó la presión diplomática y económica, al tiempo que alegó riesgos para la seguridad del Canal de Panamá.

El 20 de diciembre de 1989, EE. UU. inició la invasión con el envío de aproximadamente 2 mil soldados adicionales, que reforzaron a más de 10 mil efectivos ya desplegados en la zona del canal. Posteriormente, el contingente aumentó hasta superar los 24 mil militares. Las fuerzas panameñas fueron superadas en pocos días.

Arresto de Manuel Noriega y traslado a Estados Unidos

Tras varios días prófugo, Manuel Noriega se entregó el 3 de enero de 1990. Fue detenido por fuerzas estadounidenses y trasladado a Estados Unidos, donde enfrentó un proceso judicial por cargos relacionados con narcotráfico. Posteriormente fue declarado culpable y condenado a 40 años de prisión.

Noriega, ex dictador de Panamá, trasladado a EE. UU. AFP

Con su captura, concluyó formalmente la Operación Causa Justa y se abrió una nueva etapa política en Panamá.

Crisis económica y sanciones antes y después de la invasión

Previo a la intervención militar, Panamá ya atravesaba una grave crisis económica, derivada en gran parte de las sanciones impuestas por Estados Unidos en 1988. Dichas medidas afectaron el sistema bancario, provocaron una fuga de capitales y paralizaron sectores clave de la economía.

Tras incumplir el pago de su deuda externa, el país cayó en una recesión profunda. Para finales de 1989, más de un tercio de la población vivía con menos de 2 dólares diarios, mientras el PIB registraba una caída significativa.

Restitución del gobierno civil tras la caída de Noriega

Pocos días después de la invasión, el Tribunal Electoral de Panamá restituyó los resultados de las elecciones celebradas en mayo de 1989. El 27 de diciembre de 1989 se confirmó la victoria de Guillermo Endara como presidente, acompañado por Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón como vicepresidentes.

Endara asumió el cargo en un contexto de fuerte presencia militar estadounidense y enfrentó cuestionamientos internos por su llegada al poder. Durante su mandato de cinco años, se enfocó en la reconstrucción institucional, la reactivación económica y el control de la inseguridad.

Influencia de Washington en la reorganización del país

Aunque las tropas estadounidenses se retiraron en un periodo relativamente corto, la influencia de EE. UU. en Panamá se mantuvo a través de canales políticos, económicos e institucionales. Washington impulsó la abolición del ejército panameño y promovió un modelo de seguridad basado en fuerzas policiales.

Juicio de Noriega, ex dictador de Panamá. AFP

También influyó en la política económica mediante programas de ayuda, respaldo de organismos financieros internacionales y procesos de integración comercial.

Consecuencias sociales y el papel del Canal de Panamá

La invasión de 1989 dejó cientos de civiles muertos y el desplazamiento de aproximadamente 20 mil personas, especialmente en zonas como El Chorrillo, donde numerosas viviendas quedaron destruidas.

Un punto de inflexión ocurrió en diciembre de 1999, cuando Estados Unidos devolvió el control total del Canal de Panamá, conforme a los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Desde entonces, el canal se consolidó como eje central de la economía panameña, con una expansión en 2016 y un crecimiento promedio anual de 5%, impulsando los sectores logístico y de transporte.

