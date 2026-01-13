GENERANDO AUDIO...

Dos mil fallecidos en protestas en Irán, revela funcionario iraní. Foto: AFP.

Un funcionario iraní dijo a la agencia de noticias Reuters que 2 mil personas han muerto en las protestas que iniciaron el pasado 28 de diciembre. Personas a las que calificó como “terroristas” estarían detrás de muertes tanto de manifestantes como de personal de seguridad.

Las protestas en Irán comenzaron por la caída del valor de la moneda local y se extendieron hacia manifestaciones más amplias por las condiciones económicas. En algunos puntos también se escucharon llamados contra el sistema clerical que gobierna desde la Revolución Islámica de 1979.

El funcionario iraní declaró que unas 2 mil personas han muerto durante los disturbios. Es la primera vez que una autoridad reconoce una cifra de esa magnitud. Reuters no pudo verificar de manera independiente el número de fallecidos.

Grupos de derechos humanos habían informado previamente sobre cientos de personas asesinadas y miles de detenidos. Organizaciones opositoras fuera de Irán afirman que el número real de muertos sería mayor que el estimado por la fuente oficial.

Protestas en Irán por crisis económica

Los disturbios fueron provocados por las condiciones económicas, según el propio funcionario. Analistas citados en la información señalan que, aunque Irán ha superado protestas mayores en el pasado, el contexto actual es sensible por la magnitud de los problemas económicos.

Las manifestaciones representan el mayor desafío interno para los gobernantes clericales en al menos tres años, de acuerdo con la misma fuente.

Tensión internacional por disturbios en Irán

Las protestas ocurren mientras se intensifica la presión internacional tras ataques israelíes y estadounidenses del año pasado. El lunes por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles del 25% a importaciones de países que hagan negocios con Irán.

Trump declaró que evalúa opciones para castigar a Irán por la represión, incluida una mayor acción militar. A principios de mes dijo: “Estamos listos para atacar”.

Teherán no había respondido públicamente al anuncio de los aranceles, pero China criticó la medida. Irán, bajo sanciones estadounidenses, exporta gran parte de su petróleo a China, y también tiene como socios comerciales a Turquía, Irak, Emiratos Árabes Unidos e India.

Postura de autoridades iraníes ante las protestas

El gobierno iraní ha aplicado lo que fuentes describen como un enfoque doble: reconoce como legítimas las protestas por problemas económicos, pero mantiene una fuerte represión de seguridad.

La portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, dijo el martes: “El gobierno considera a las fuerzas de seguridad y a los manifestantes como sus hijos. En la medida de lo posible, hemos intentado y seguiremos intentando escuchar sus voces”.

Las autoridades acusan a Estados Unidos, Israel y a personas no identificadas a las que llaman “terroristas” de fomentar los disturbios.

Arrestos y restricciones de información

Las restricciones a las comunicaciones, incluido un apagón de internet, dificultaron el flujo de información. La oficina de derechos humanos de la ONU informó que los servicios telefónicos se restablecieron, pero las conexiones de internet seguían inestables.

La organización HRANA informó que hasta la noche del lunes habían sido arrestadas 10 mil 721 personas, cifra que Reuters no pudo confirmar.

