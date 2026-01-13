GENERANDO AUDIO...

Habrá varios homenajes en dos días. Foto: Reuters.

Cuba recibirá a los 32 soldados de su país que murieron durante el ataque hecho por Estados Unidos en Caracas para extraer al presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

En sus redes sociales, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, indicó que recibirán con “Honor y gloria” a sus 32 compatriotas que se encontraban en Venezuela para proteger al mandatario depuesto Nicolás Maduro.

Con ello, anunció que realizarán un homenaje póstumo el próximo 15 y 16 de enero del 2026.

¿Cómo serán los homenajes de los soldados en Cuba?

Para el 15 de enero, los restos de los soldados cubanos llegarán a Cuba, por lo que el Gobierno realizará una ceremonia militar en el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana.

Tras eso, trasladarán los restos por la avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. “El pueblo podrá rendirles honores a ambos lados de la vía”, difundió el Gobierno cubano.

A partir de las 10:00 horas, la población podrá acceder al edificio central del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, “donde estarán expuestos los restos mortales”.

También habrá una marcha a las 07:30 horas del 16 de enero, que servirá como “reafirmación del compromiso con la Patria”.

A las 09:00 horas, habrá ceremonias de homenaje a los soldados caídos en todas las cabeceras provinciales. Inhumarán los restos en los panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades, a las 16:00 horas.

De acuerdo con 14ymedio, entre los 32 soldados fallecidos había 20 miembros del Ministerio del Interior y 12 integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), la mayoría con rangos de oficial.

