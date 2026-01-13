Venezuela libera tres presos españoles más, asegura España

GENERANDO AUDIO...

Tres presos españoles fueron liberados por Venezuela. Foto: AFP

De acuerdo con lo anunciado por el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, Venezuela liberó a tres presos españoles este lunes. Según autoridades venezolanas, 116 presos políticos fueron liberados en las últimas horas.

Los tres presos españoles también cuentan con la nacionalidad venezolana. De ellos, uno decidió permanecer en Venezuela, otro regresar a España y el tercero aún no define su futuro, mencionó Albares.

“Este es un segundo paso que desde luego nosotros consideramos muy positivo y animamos en esta nueva etapa de Venezuela al Gobierno venezolano a seguir avanzando en esa línea”, afirmó el ministro a un medio local.

Pese a liberaciones, continúan algunas detenciones

La destacada activista de derechos humanos hispanovenezolana Rocío San Miguel, acusada en 2024 de participar en un supuesto complot para asesinar a Maduro, estuvo entre los cinco detenidos españoles liberados la semana pasada.

Sin embargo, familiares continúan presionando a las autoridades en Venezuela para que la liberación de más presos políticos continúe de forma acelerada.

