“Reaccionaria y neocolonial”: Cuba lanza dura crítica a cumbre de Trump

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Foto: AFP.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó la cumbre convocada por Donald Trump en Florida y la creación de la alianza Escudo de las Américas, iniciativa que reúne a países del continente para coordinar acciones contra cárteles del narcotráfico. El mandatario cubano cuestionó el encuentro y señaló que el acuerdo plantea el uso de fuerza militar para enfrentar problemas internos de los países participantes.

La reunión se realizó en un hotel de Trump en Doral, Miami, con la presencia de mandatarios y representantes de gobiernos latinoamericanos. Durante el encuentro se anunció una alianza integrada por 17 países que busca coordinar acciones contra redes del narcotráfico en el continente.

Presidente de Cuba cuestiona la cumbre y la alianza Escudo de las Américas

En un mensaje difundido en redes sociales, Miguel Díaz-Canel calificó el encuentro como una cumbre “reaccionaria y neocolonial”. El presidente cubano afirmó que el acuerdo compromete a los países participantes a aceptar el uso de fuerza militar estadounidense para resolver problemas internos y garantizar el orden en sus territorios.

El mandatario también sostuvo que esta postura representa un atentado contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada en la región en años anteriores. Según el jefe de Estado cubano, el planteamiento de la alianza supone un retroceso en los esfuerzos de integración regional.

De acuerdo con sus declaraciones, el acuerdo refleja una disposición de algunos gobiernos de la región a alinearse con los intereses de Estados Unidos bajo los principios de la Doctrina Monroe, concepto histórico asociado a la política exterior estadounidense en el continente.

Estrategia contra cárteles del narcotráfico

La cumbre en Florida reunió a mandatarios de diversos países de América Latina. Entre los asistentes estuvieron el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Bolivia, Rodrigo Paz, y el de Argentina, Javier Milei.

Durante el encuentro se presentó la alianza Escudo de las Américas, cuyo objetivo principal es coordinar acciones contra cárteles del narcotráfico y redes criminales transnacionales en el continente.

El presidente Donald Trump afirmó que el núcleo del acuerdo consiste en el compromiso de utilizar fuerza militar para destruir las redes de los cárteles. Según el mandatario estadounidense, la iniciativa busca enfrentar a organizaciones criminales que operan en diferentes países del hemisferio.

Trump también señaló que la estrategia contempla el uso de capacidades militares avanzadas para combatir a estos grupos. Como ejemplo mencionó una operación realizada el 3 de enero en Caracas en la que fue capturado el presidente venezolano Nicolás Maduro, acción que presentó como parte de operaciones contra redes criminales en la región.

Negociaciones con Cuba

Durante el evento, Donald Trump declaró que él y su secretario de Estado, Marco Rubio, participan personalmente en negociaciones relacionadas con Cuba. La referencia fue hecha ante los líderes presentes en la cumbre celebrada en Doral, Florida.

La reunión formó parte de un encuentro regional convocado por Estados Unidos para discutir seguridad, migración y cooperación frente al crimen organizado en el hemisferio.

