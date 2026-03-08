Bombardeo israelí en el sur del Líbano deja, al menos, 19 víctimas

GENERANDO AUDIO...

Al menos 19 muertos en un ataque de Israel a Líbano. AFP

Un ataque aéreo de Israel en el sur del Líbano destruyó un edificio residencial en Sir al-Gharbiyeh y dejó al menos 19 muertos, informó la Agencia Nacional de Noticias del país. El bombardeo ocurrió durante la madrugada del domingo y provocó el derrumbe total del inmueble.

De acuerdo con la agencia estatal libanesa, cazas israelíes atacaron el edificio de tres pisos ubicado en esta localidad del distrito de Nabatieh, lo que ocasionó el colapso completo de la estructura. Entre las víctimas mortales se encuentran principalmente mujeres y niños.

Autoridades y medios estatales indicaron que el ataque se registró en medio de la ofensiva aérea que Israel mantiene en distintas zonas del territorio libanés desde el inicio de la semana.

Bombardeo israelí en Sir al-Gharbiyeh provoca el derrumbe del inmueble

El bombardeo israelí en Sir al-Gharbiyeh impactó directamente un edificio residencial de tres plantas. Tras el ataque, la construcción quedó completamente destruida.

La Agencia Nacional de Noticias informó que el inmueble colapsó después del impacto de los proyectiles lanzados por aeronaves israelíes durante la madrugada.

El ataque ocurrió en una zona habitada del sur del Líbano, región que ha registrado bombardeos en los últimos días como parte de la ofensiva aérea.

De acuerdo con los reportes iniciales difundidos por medios estatales, el saldo confirmado del ataque es de al menos 19 personas fallecidas.

Sur del Líbano y Valle de la Bekaa registran bombardeos

El sur del Líbano es una de las regiones más afectadas por la ofensiva aérea israelí iniciada el lunes. Los ataques también se han extendido a otras zonas del país.

Entre las áreas mencionadas en los reportes se encuentran:

El Valle de la Bekaa , en el este del país

, en el este del país Los suburbios meridionales de Beirut

Localidades del distrito de Nabatieh

Estas regiones han registrado bombardeos en distintos puntos durante los últimos días.

Ataque en Sir al-Gharbiyeh ocurre tras bombardeos en Nabi Chit

El ataque registrado en Sir al-Gharbiyeh ocurre después de otra serie de bombardeos reportados el sábado en la localidad de Nabi Chit, situada en el este del país.

Según los reportes citados por la agencia estatal, esos ataques dejaron 41 personas muertas en esa zona y en localidades cercanas.

De acuerdo con los informes difundidos por medios locales, la incursión israelí en esa región se habría realizado con el objetivo de buscar el cuerpo de un piloto desaparecido.

Ofensiva israelí en Líbano deja casi 300 muertos y miles de desplazados

La ofensiva aérea de Israel en Líbano ha provocado hasta ahora un saldo cercano a 300 personas muertas y más de mil heridos, según los reportes difundidos por medios estatales libaneses.

Además, se informó que 112 mil personas se encuentran en albergues oficiales habilitados por las autoridades.

Las estimaciones señalan que el número total de personas que han abandonado sus hogares en las zonas más afectadas podría alcanzar al menos 200 mil desplazados.

Los bombardeos continúan impactando distintas localidades del país mientras se mantienen las operaciones militares en la región.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.