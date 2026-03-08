Irán reporta más de mil 200 muertos y 10 mil heridos tras ataques de Estados Unidos e Israel

GENERANDO AUDIO...

Más de mil 200 muertos y 10 mil heridos reporta Irán tras ataques. Foto: Getty

El Ministerio de Salud de Irán informó este domingo que la primera semana de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel ha dejado al menos mil 200 personas muertas y más de 10 mil heridas.

Las cifras oficiales coinciden con estimaciones difundidas en días recientes por organizaciones locales e internacionales sobre el impacto de los bombardeos.

Mujeres y menores entre las víctimas

Según el balance del Ministerio de Salud iraní, 198 de los fallecidos eran mujeres, muchas de ellas niñas que se encontraban en una escuela bombardeada en Minab, un ataque que Teherán atribuye a Estados Unidos.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, reconoció que el incidente sigue bajo investigación, mientras que el presidente Donald Trump responsabilizó al Ejército iraní por un supuesto lanzamiento fallido.

Entre los más de 10 mil heridos se encuentran:

mil 044 mujeres

584 menores de 18 años

54 niños menores de cinco años

Miles de viviendas destruidas

La Media Luna Roja Iraní informó que los ataques también dañaron gravemente la infraestructura civil. De acuerdo con sus datos, los bombardeos:

Destruyeron 9 mil 669 viviendas civiles.

9 mil 669 viviendas civiles. Dañaron 7 mil 943 casas.

7 mil 943 casas. Afectaron mil 617 estructuras comerciales.

Las cifras coinciden con un reporte de la Fundación de Mártires y Veteranos de Irán, el cual indicó que las familias ya enterraron al menos a mil 230 víctimas mortales.

Balance en Israel

Por su parte, el Ministerio de Salud de Israel informó que mil 929 personas han sido hospitalizadas desde el inicio del conflicto.

Entre ellas:

9 personas en estado grave

42 con heridas moderadas

70 con lesiones leves

Además, 157 hospitalizaciones ocurrieron en las últimas 24 horas debido a los ataques y contraataques en la región.

