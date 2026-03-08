Registran explosión cerca de la embajada de Estados Unidos en Noruega; autoridades desconocen causas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Archivo

Una fuerte explosión sacudió la madrugada del domingo las cercanías de la embajada de Estados Unidos en Oslo, sin que se reportaran víctimas por el momento, informó la policía noruega.

La explosión tuvo lugar alrededor de la 01:00 hora local, precisó el departamento policial, al asegurar que aún no dispone de información sobre su origen.

Añadió que las fuerzas de la capital estaban en contacto con la misión diplomática de Washington tras el incidente y que cuenta con un gran número de recursos en el lugar.

Las embajadas estadounidenses se encuentran en estado de máxima alerta en Medio Oriente tras las operaciones militares de Israel y Estados Unidos contra Irán que desataron una guerra regional.

Teherán ha lanzado represalias contra múltiples objetivos industriales y diplomáticos.

Sin embargo, la policía no dio indicios de que el incidente cerca de la embajada en Oslo estuviera relacionado con ese conflicto.

