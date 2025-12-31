Reconocen con Récord Guinness fiesta de Año Nuevo de Río de Janeiro como la mayor del mundo

GENERANDO AUDIO...

Río de Janeiro recibió este martes el título de mayor fiesta de Año Nuevo del mundo del Libro Guinness de los Récords, un reconocimiento a su famosa celebración masiva con shows musicales frente al mar.

Este miércoles se esperan más de 2.5 millones de personas en la playa de Copacabana para festejar la llegada de 2026, según las autoridades de la ciudad brasileña.

El evento contará con conciertos en tres escenarios, encabezados por el legendario Gilberto Gil, y un show con mil 200 drones, además del tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

Representantes del Guinness entregaron el certificado al alcalde de Río, Eduardo Paes, en el palco principal, frente al emblemático hotel Copacabana Palace. El título atendió “el número récord de participantes, la magnitud de la programación artística, la extensión territorial del evento y su relevancia cultural” en su última edición, según una nota oficial.

Guinness comprobó mediante mediciones con drones la presencia de 2.5 millones de personas en la fiesta del 1º de enero de 2025, una cifra igual a la esperada para este miércoles. “Sabemos que ninguna ciudad del mundo hace eventos para tantas personas y con tanta constancia como Río”, celebró Paes.

Más de 3 mil 500 policías vigilarán la celebración, mientras la ciudad vive un boom turístico sin precedentes pese a una violencia creciente que en octubre dejó más de 120 muertos en la operación policial más letal de la historia de Brasil.

