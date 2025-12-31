Muere Tatiana Schlossberg, periodista y nieta de John F. Kennedy, a los 35 años

GENERANDO AUDIO...

Muere nieta de John F. Kennedy a los 35 años. Foto: Getty Images

La periodista estadounidense Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente John F. Kennedy, murió a los 35 años a causa de un cáncer, informó su familia este martes 30 de diciembre del 2025.

Schlossberg era reconocida por su trabajo en temas de ciencia y medio ambiente, padecía leucemia mieloide aguda, enfermedad que ella misma hizo pública en mayo de 2024. La noticia de su fallecimiento fue confirmada mediante un comunicado difundido en la cuenta de Instagram de la Fundación de la Biblioteca JFK.

“Nuestra hermosa Tatiana murió esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, escribió su familia en el mensaje.

¿Quién era Tatiana Schlossberg?

Muere nieta de John F. Kennedy a los 35 años. Foto: Getty Images

Tatiana Schlossberg desarrolló una destacada carrera como reportera del New York Times, donde se especializó en cobertura científica y ambiental. Además, colaboró con otros medios de prestigio como The Atlantic y Vanity Fair, consolidándose como una voz influyente en el periodismo contemporáneo sobre sostenibilidad y cambio climático.

Era hija del diseñador Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy, actual embajadora de Estados Unidos en Australia e hija del expresidente John F. Kennedy. De esta manera, Tatiana formaba parte de una de las familias más emblemáticas de la política estadounidense, aunque siempre mantuvo un perfil discreto y enfocado en su trabajo profesional.

Le sobreviven su esposo, George Moran, y sus dos hijos.

En noviembre pasado, Schlossberg compartió un testimonio personal en un ensayo publicado por The New Yorker, llamado “Una batalla con mi sangre”, en el que relató su experiencia tras ser diagnosticada con Leucemia Mieloide Aguda. En ese texto, reflexionó sobre la fragilidad de la vida y el impacto emocional de su enfermedad.

“En las últimas pruebas médicas, mi médico me dijo que quizá me quedaba un año de vida”, escribió. “Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyas caras viven permanentemente bajo mis párpados, no se acordarían de mí”.

Explicó que, a pesar del tratamiento, que incluyó un trasplante de médula ósea y quimioterapia, los médicos le comunicaron que sus perspectivas no eran buenas.

“Durante toda mi vida he intentado ser buena, ser una buena estudiante, una buena hermana y una buena hija, y proteger a mi madre y nunca disgustarla ni enfadarla” Escribió Schlossberg.

Su abuelo, el expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado en 1963 y su tío, John F. Kennedy Jr., murió en 1999 a los 38 años en un accidente de avioneta.

“Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo”, señaló.

En 2019, Tatiana Schlossberg publicó el libro “Consumo invisible: el impacto ambiental que no sabes que tienes”, una obra que fue ampliamente reconocida y premiada por su enfoque innovador sobre los hábitos cotidianos y su huella ambiental.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.