Éstos son los países donde los hombres se casan a mayor edad: ¿en qué lugar está México?

GENERANDO AUDIO...

Hombres en México subieron la edad para casarse. Foto: IA

La edad a la que los hombres se casan por primera vez varía mucho según el país: en algunas naciones desarrolladas, las parejas posponen el matrimonio hasta la mitad de los 30 o casi los 40 años, mientras que en otras economías la unión formal ocurre bastante más joven. Los datos más recientes muestran patrones interesantes y contrastantes a nivel global.

En qué países se casan los hombres con mayor edad

Datos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) señalan a España como el país donde los hombres se casan a mayor edad por primera vez, esto es a los 40 años. Le seguirían: Países Bajos con 39. 2 años; Corea del Sur con 39; Argentina con 38.4; Brasil con 38; Irlanda con 37.8; Suiza con 36.3; Dinamarca con 36.2; Alemania con 35.6 y México con 33.4 años.

Sin embargo, en estimaciones de 2025 en fuentes como World Population Review y otras estadísticas oficiales, tendríamos la siguiente clasificación: España con 38.8 años; Chile con 37.8; Países Bajos con 37.6; Corea del Sur con 37; Argentina con 36.8; Noruega con 36.8; Brasil con 35.6; Irlanda con 35; México con 35 y Uruguay con 34.8 años.

Haciendo el promedio final, España sería el país donde los hombres se casan a mayor edad por primera vez con 39.8 años, mientras que México se colocaría entre los primeros 10 con 34.2 años para su primera boda. Acá la gráfica.

Promedio final: países donde los hombres se casan más grandes

México: tendencia hacia matrimonios más tardíos

De acuerdo con la Estadística de Matrimonios (EMAT) 2024 del Inegi, en México la edad promedio al contraer matrimonio por primera vez se incrementó en casi una década: pasó de 30.8 años en 2015 a 35.0 años en 2024 para los hombres.

Este comportamiento refleja cambios sociales más amplios: las personas esperan más tiempo para casarse, muchas veces priorizando educación, estabilidad laboral y otros proyectos personales antes de formalizar la relación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.