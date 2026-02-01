Revelaciones del caso Epstein ponen en aprietos a la princesa heredera de Noruega

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP.

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que documentos oficiales difundidos en Estados Unidos revelaran su relación pasada con Jeffrey Epstein, delincuente sexual fallecido en 2019. Los archivos fueron publicados por el Departamento de Justicia estadounidense y contienen millones de documentos relacionados con el caso Epstein.

De acuerdo con el diario noruego VG, el nombre de Mette-Marit aparece al menos 1.000 veces en los registros, los cuales incluyen correos electrónicos intercambiados entre 2011 y 2014, periodo en el que ya estaba casada con el entonces príncipe heredero Haakon, actual futuro rey de Noruega.

Mette-Marit y Jeffrey Epstein: mensajes revelados

Los documentos muestran diversos intercambios de mensajes entre la princesa heredera y Jeffrey Epstein. En uno de los correos electrónicos, Mette-Marit preguntó si era inapropiado sugerir a su hijo de 15 años un fondo de pantalla con dos mujeres desnudas portando una tabla de surf.

En otro mensaje fechado en 2012, Epstein le informó que se encontraba en París “buscando esposa”. La respuesta de la princesa señalaba que la capital francesa era “buena para el adulterio”, pero que las escandinavas eran mejores candidatas para matrimonio.

Para ese momento, Jeffrey Epstein ya se había declarado culpable en 2008 de solicitar prostitución a una menor, hecho confirmado en los documentos judiciales.

Estancia en Florida y antecedentes conocidos

Los archivos revelan que Mette-Marit se hospedó durante cuatro días en 2013 en una residencia de Jeffrey Epstein en Florida, aunque se precisa que él no se encontraba en el lugar en ese periodo.

En un mensaje enviado en 2011, la princesa heredera mencionó haber buscado a Epstein en Google, señalando que “no tenía muy buena pinta”, sin detallar el motivo de su comentario.

Posteriormente, según el palacio real noruego, Mette-Marit decidió cortar la relación al considerar que Epstein intentaba aprovechar su vínculo para acceder a personas de su entorno.

Declaración oficial de la princesa heredera de Noruega

El sábado, Mette-Marit se refirió públicamente a su relación con Jeffrey Epstein, calificándola como “vergonzosa”. En un comunicado enviado por el palacio real a la agencia AFP, afirmó que mostró falta de criterio y lamentó profundamente haber tenido contacto con el financista.

La princesa heredera también reconoció que no investigó lo suficiente los antecedentes de Epstein ni comprendió con la rapidez necesaria el tipo de persona que era.

Contexto judicial y momento familiar complejo

El escándalo ocurre días antes de que Marius Borg Hoiby, hijo de Mette-Marit, enfrente un juicio en el tribunal de distrito de Oslo. El proceso iniciará el martes y se prevé que tenga una duración de siete semanas.

Marius Borg Hoiby, de 29 años, está acusado de 38 delitos, entre ellos la violación de cuatro mujeres, además de agresión y delitos relacionados con drogas, cargos que podrían derivar en una condena de hasta 16 años de prisión. La pareja de príncipes herederos informó que no asistirá a las audiencias.