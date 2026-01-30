Departamento de Justicia publica 3.5 millones de páginas sobre el caso Epstein

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) hizo públicos este viernes 30 de enero alrededor de 3.5 millones de páginas relacionadas con el caso del financiero Jeffrey Epstein, confirmó el fiscal general adjunto Todd Blanche.

El anuncio se realizó a través de un video difundido en YouTube, en el que Blanche detalló que los archivos divulgados incluyen más de 2 mil videos y cerca de 180 mil imágenes, como parte del cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia.

De acuerdo con el funcionario, el Departamento recopiló aproximadamente 6 millones de páginas consideradas relevantes para el caso, de las cuales se determinó la publicación de al menos la mitad.

“Eso significa que el departamento produjo aproximadamente 3.5 millones de páginas en cumplimiento con la ley”, explicó.

Contenido sensible y antecedentes del caso

Parte de la documentación había sido revelada previamente a finales de 2025 por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, lo que generó controversia por el contenido explícito de algunos materiales, entre ellos imágenes que mostraban a Epstein rodeado de mujeres jóvenes.

Los archivos difundidos tras la muerte de Epstein en 2019 contienen fotografías perturbadoras, notas personales y referencias a figuras públicas, incluidos el expresidente Bill Clinton y el cantante Michael Jackson, sin que ello implique acusaciones formales en su contra.

Las filtraciones anteriores provocaron críticas hacia el Departamento de Justicia por la amplia censura de documentos, justificada por las autoridades como una medida para proteger la privacidad de las víctimas, así como intereses de seguridad nacional y política exterior.

Señalamientos de Ghislaine Maxwell

En este contexto, Ghislaine Maxwell, colaboradora cercana de Epstein y actualmente sentenciada, ha sostenido que 29 personas vinculadas al caso fueron protegidas mediante acuerdos secretos con el Departamento de Justicia. Esta afirmación fue presentada en un recurso de hábeas corpus interpuesto el 17 de diciembre, con el que busca anular su condena.

Blanche subrayó que, si bien la ley permite reservar cierta información sensible, no se han retenido ni redactado archivos bajo criterios de seguridad nacional o política exterior. Asimismo, adelantó que el Departamento entregará un informe detallado a los comités de Justicia de la Cámara de Representantes y del Senado, en el que se especificarán los documentos divulgados, los retenidos y las redacciones aplicadas, conforme a lo establecido por la ley.

