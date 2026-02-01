Zelenski anuncia nuevas conversaciones con EE. UU. y Rusia

GENERANDO AUDIO...

Zelenski anuncia próxima reunión entre Ucrania, Rusia y EE. UU. Foto: Getty

La madrugada de este domingo, a través de su cuenta de X, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, adelantó las fechas de las próximas reuniones trilaterales con Rusia y Estados Unidos.

Como lo confirmó el mandatario, Ucrania, Rusia y Estados Unidos sostendrán una nueva ronda de conversaciones el próximo miércoles 4 y jueves 5 de febrero. La reunión se llevará a cabo en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos.

Nuestro equipo negociador acaba de presentar un informe. Se han fijado las fechas de las próximas reuniones trilaterales: 4 y 5 de febrero en Abu Dabi. Ucrania está lista para un diálogo sustancial, y nos interesa asegurar que el resultado nos acerque a un fin real y digno de la guerra. ¡Gracias a todos los que colaboran!

Conversaciones pasadas fueron calificadas como “constructivas”

Luego de la reunión trilateral de este fin de semana, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, calificó como “constructivas” las conversaciones con el enviado ruso, Kirill Dmitriev.

Además, Witkoff aseguró que el diálogo refleja avances en el acercamiento diplomático entre ambas potencias, en busca de poner fin al conflicto armado.

Dos personas más murieron en Ucrania a causa de la guerra

Mientras Zelenski anunció esta nueva ronda de conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, dos personas murieron por un ataque ruso en la ciudad de Dnipró. La ofensiva causó un incendio que destruyó una casa y dañó otras dos viviendas y un vehículo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.