Asesor de primer ministro de Eslovaquia dimite por vínculo con Epstein

Asesor de Eslovenia intercambió mensajes con Epstein. Foto: AFP

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, anunció haber aceptado la dimisión de su asesor Miroslav Lajcak, acusado de haber intercambiado mensajes con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Lajcak fue ministro de Exteriores entre 2009 y 2010 y de nuevo de 2012 a 2020. También fue presidente en ejercicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

La dimisión se produjo al día siguiente de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) publicara más de tres millones de documentos relacionadas con Epstein.

¿A qué hacían alusión los mensajes intercambiados con Epstein?

Según un intercambio de mensajes de texto de 2018 consultado por la BBC, Epstein prometía mujeres a Lajcak, entonces jefe de la diplomacia eslovaca, en una conversación de tono desenfadado.

Epstein, un delincuente sexual que durante años fue cercano al presidente estadounidense Donald Trump, murió en su celda en agosto de 2019 cuando esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual de menores. Su muerte fue declarada un suicidio.

“Acepto su decisión de poner fin a nuestra colaboración, aunque todos perdemos, no solo yo, una fuente increíble de experiencia y conocimientos en política exterior“, declaró el jefe del Gobierno nacionalista en un vídeo publicado en Facebook a últimas horas del sábado.

