El monarca dijo resaltó distintos acontecimientos del año. Foto: AFP.

En su mensaje de Navidad, el rey Carlos III llamó a la ciudadanía a fomentar los valores de la “compasión y reconciliación” para afrontar los cambios de esta época “incierta”.

Durante el pasado 24 de diciembre, el monarca de 77 años difundió el tradicional mensaje de la corona británica, conocido como “El discurso navideño del Rey”.

En un video grabado en la Abadía de Westminster, en Londres, Carlos III definió su visita al Vaticano “momento histórico de unidad espiritual”.

En octubre de este año, acudió a la Santa Sede de la Iglesia católica y oró con el Papa León XIV. Dicha acción fue un gesto “sin precedentes” desde el cisma anglicano en el siglo XVI, según la agencia informativa AFP.

Además, en su mensaje de Navidad, el rey Carlos III habló se refirió como “peregrinos de la esperanza” a las personas que viajan de un lugar a otro para tener una mejor calidad de vida.

“La palabra peregrinación es menos empleada hoy, pero tiene un significado particular para nuestro mundo moderno, y especialmente en Navidad: se trata de avanzar hacia el futuro pero al mismo tiempo regresando al pasado para recordar y sacar lecciones”, indicó.

Por otra parte, Carlos III mencionó que este 2025 se cumplieron 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Aprovechó para resaltar la memoria de Reino Unido y la manera en que afrontaron el conflicto.

“El valor y el sacrificio de nuestros militares, así como la manera en que las comunidades se congregaron ante una prueba de tal magnitud, significan para nosotros un mensaje más allá del tiempo. Son todos esos valores los que dieron forma a nuestro país y a la Commonwealth.”

Rey Carlos III pide compasión y reconciliación en Reino Unido

Con relación al presunto acto terrorista en la sinagoga de Manchester en octubre donde murieron dos personas, el monarca dijo que “debemos apreciar los valores de compasión y reconciliación”, según AFP.

“Cuando me reúno con personas de diferentes religiones, encuentro muy alentador escuchar todo lo que tenemos en común: un deseo compartido de paz y un profundo respeto por toda vida.”

A su vez, el rey Carlos III indicó que la época actual es “incierta”, ya que “el mundo parece girar cada vez más rápido”. Consideró que la “gran diversidad” de las comunidades puede ayudar a que “el bien triunfe sobre el mal”.

En su mensaje de navidad, el rey Carlos III evitó pronunciarse sobre su cáncer. También sobre su hermano Andrés, a quien retiró sus títulos en noviembre por su relación con Jeffrey Epstein.

