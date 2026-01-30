Roban el equivalente a 2.7 millones de dólares en efectivo en pleno centro de Tokio

GENERANDO AUDIO...

En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta.

Tres ladrones robaron maletas con 2.7 millones de dólares en efectivo en una concurrida calle del centro de Tokio, una ciudad conocida a nivel mundial por su alto nivel de seguridad, informaron este viernes la policía japonesa y medios locales.

El asalto ocurrió alrededor de las 21:30 horas del jueves, cerca de la estación de Ueno, una zona muy visitada por turistas. Los agresores usaron gas pimienta para atacar a las víctimas y huir con el dinero, confirmó una portavoz de la policía metropolitana de Tokio.

El hecho ha causado sorpresa en Japón, donde este tipo de robos violentos son poco comunes. Las autoridades mantienen abierta la investigación y buscan a los responsables, mientras analizan si el dinero tenía un destino legal o comercial.

Según la información disponible, aún no se ha aclarado por qué las víctimas transportaban una suma tan elevada en efectivo por la vía pública, lo que también es poco habitual en el país.

Robo millonario con gas pimienta en Tokio

De acuerdo con la prensa japonesa, las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir varias maletas a un vehículo cuando fueron atacados. En el interior llevaban 420 millones de yenes, equivalentes a 2.7 millones de dólares.

Tras rociarlos con espray de gas pimienta, los tres agresores lograron huir con el dinero. Hasta el momento, la policía no ha informado sobre personas detenidas ni sobre el paradero del efectivo robado.

La cadena Fuji Television reportó que las víctimas declararon a los investigadores que el dinero estaba destinado a casas de cambio, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente esta versión.

Ataque similar en el aeropuerto de Haneda

En un hecho separado, pero posiblemente relacionado, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (alrededor de 1.2 millones de dólares) fue atacado con gas pimienta por tres hombres durante la madrugada del viernes.

El ataque ocurrió en un estacionamiento del aeropuerto Haneda, también en Tokio, según informaron medios locales. La víctima fue despojada del dinero bajo un modus operandi similar al del robo en Ueno.

La cadena TBS señaló que la policía japonesa investiga si ambos asaltos millonarios están conectados, debido a las similitudes en el método y el número de atacantes.

Las autoridades continúan recabando testimonios y revisando cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

