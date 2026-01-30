Si EE. UU. ataca, Irán amenaza con respuesta inmediata

GENERANDO AUDIO...

Irán promete respuesta por posibles ataques de EE. UU. Foto: AFP

Este jueves, Irán prometió atacar las bases y portaviones estadounidenses, en caso de que Estados Unidos cumpla con la amenaza de atacar territorio iraní. Por ello, el vicepresidente primero, Mohammad Reza Aref, afirmó que el país debe estar alerta: “Hoy debemos estar preparados para un estado de guerra”.

Recientemente, Donald Trump exigió un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Además, advirtió que “el tiempo se acaba” antes de un posible ataque peor del que realizó en junio pasado.

Embarcaciones estadounidenses se dirigen a Irán

De acuerdo con una reciente declaración del presidente de los Estados Unidos, varias embarcaciones se dirigen a Irán. “Tenemos muchos barcos muy grandes y muy potentes navegando hacia Irán en este momento, y sería estupendo no tener que utilizarlos.”

En respuesta, un portavoz del ejército iraní, el general Mohamad Akraminia, advirtió que “se dará una respuesta contundente de forma inmediata” a cualquier ataque. Además, agregó que los buques de transporte de aeronaves estadounidenses tienen graves vulnerabilidades y hay muchas bases de ese país que se encuentran dentro del alcance de sus misiles.

Por su parte, el jefe del ejército, Amir Hatami, también prometió una “respuesta aplastante” y anunció que ha equipado a los regimientos de combate con mil drones.

Irán ha amenazado, asimismo, con bloquear el estrecho de Ormuz, un paso clave para el transporte mundial de petróleo y gas natural licuado.

Unión Europea designa como terrorista a los “Guardianes de la Revolución”

Por su parte, los 27 ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Unión Europea clasificaron como terrorista a los “Guardianes de la Revolución”, tras acusarlos de orquestar represiones en contra de las manifestaciones antigubernamentales.

“Terrorista, así es como se califica a un régimen que reprime con sangre las manifestaciones de su propio pueblo”, reaccionó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Tras ello, el canciller iraní, Abás Araqchi, consideró la decisión de “error estratégico importante”.

Los europeos también sancionaron a varios altos cargos iraníes, incluido el ministro del Interior, Eskandar Momeni, el jefe de la policía y varios líderes de los Guardianes de la Revolución.

ONU instó al diálogo entre EE. UU e Irán

A través de Antonio Guterres, secretario general, la ONU instó al diálogo con Irán sobre el tema nuclear. Tras ello, el vicepresidente iraní mencionó que están dispuestos a negociar con Estados Unidos, pero con garantías de por medio.

Por su parte, Donald Trump afirmó que ya ha tenido conversaciones con Teherán y que pronto podría tener nuevas charlas.

