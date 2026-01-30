Robo de celulares es “por amor”, Petro justifica delitos en Colombia

GENERANDO AUDIO...

Gustavo Petro abordó el tema del robo de celulares. Foto: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó una fuerte polémica tras justificar el robo de celulares cometido por jóvenes, al afirmar que lo hacen “por amor” para regalarlos a sus novias y evitar que ellas los abandonen. Sus declaraciones, realizadas durante un discurso público, provocaron reacciones negativas inmediatas en distintos sectores políticos y sociales.

De acuerdo con el mandatario, estos delitos tendrían motivaciones emocionales y sociales, no criminales. “No se roban los celulares para venderlos ni para comprar drogas. No son adictos”, aseguró, al tiempo que sostuvo que “un hombre sin mujer se pierde”, frase que intensificó la controversia.

Petro atribuye el robo de celulares a presión sentimental

Durante su intervención, Petro afirmó que jóvenes de bajos recursos en Bogotá roban teléfonos móviles para regalarlos a sus parejas, minimizando el carácter delictivo de estos actos. “Los jóvenes pobres de Bogotá se roban celulares en el centro para regalárselos a las novias”, dijo.

El presidente insistió en que no se trata de redes criminales ni de delitos asociados al narcotráfico, sino de conductas influenciadas por el contexto social y afectivo.

Comparación con corrupción de élites eleva la polémica

Petro también comparó estos robos con actos de corrupción cometidos por sectores de élite, a los que calificó como “los mayores rateros de Colombia”, en referencia a grupos de “cuello blanco” en zonas acomodadas de Bogotá.

“No es el muchacho que por ahí se robó un celular, olvídense”, señaló, en un intento por desplazar el foco del debate hacia la corrupción estructural, lo que fue interpretado por críticos como una relativización del delito común.

Reacciones: acusan a Petro de normalizar la delincuencia

Las declaraciones provocaron rechazo en la oposición, especialistas en seguridad y usuarios en redes sociales, quienes acusaron al presidente de normalizar el robo y enviar un mensaje equivocado sobre el respeto a la ley.

Críticos señalaron que justificar delitos por motivos emocionales puede debilitar la confianza en las instituciones y minimizar el impacto que estos robos tienen en las víctimas, especialmente en zonas urbanas donde el hurto de celulares es uno de los delitos más denunciados.

También se cuestionó el enfoque de género de las declaraciones, al considerar que reproducen estereotipos y responsabilizan indirectamente a las mujeres de conductas delictivas.

