Cuba tacha de “brutal acto de agresión” las amenazas de Trump

Trump amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba GETTY

Cuba calificó este jueves de “brutal acto de agresión” la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, en la que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a la isla.

“Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas”. escribió en la red social X el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Trump amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

El presidente Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, una medida que considera necesaria para la “seguridad nacional”.

La orden ejecutiva es presentada por la Casa Blanca como una respuesta a “una emergencia nacional”, lo que permite iniciar “un proceso para imponer aranceles a las mercancías de países que venden o de otro modo proporcionan petróleo a Cuba, protegiendo así la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.

El texto no menciona qué países ni a qué porcentaje ascenderían esos gravámenes.

“Se podrá imponer un arancel adicional ‘ad valorem’ (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba”, indica el documento publicado por la Casa Blanca.

“El presidente puede modificar la orden si Cuba o los países afectados dan pasos significativos para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”, añade una hoja explicativa.

