Cuba tacha de “brutal acto de agresión” las amenazas de Trump
Cuba calificó este jueves de “brutal acto de agresión” la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, en la que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a la isla.
“Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas”.escribió en la red social X el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Trump amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba
El presidente Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, una medida que considera necesaria para la “seguridad nacional”.
La orden ejecutiva es presentada por la Casa Blanca como una respuesta a “una emergencia nacional”, lo que permite iniciar “un proceso para imponer aranceles a las mercancías de países que venden o de otro modo proporcionan petróleo a Cuba, protegiendo así la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.
El texto no menciona qué países ni a qué porcentaje ascenderían esos gravámenes.
“Se podrá imponer un arancel adicional ‘ad valorem’ (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba”, indica el documento publicado por la Casa Blanca.
“El presidente puede modificar la orden si Cuba o los países afectados dan pasos significativos para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”, añade una hoja explicativa.
