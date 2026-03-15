Se desploma una de las torres del Castillo de Escalona, en España, a causa de las lluvias

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Foto: Turismo, Escalona

El alcalde de Escalona, España, Álvaro Gutiérrez, lamentó el desplome de una de las torres albarranas del castillo de la localidad que se ha producido este sábado, y anunció evaluaciones de los daños y del estado del resto de los elementos del bien patrimonial.

En declaraciones tras el suceso, Gutiérrez indicó que el desplome se ha producido “como consecuencia fundamentalmente de, parece ser, de la acumulación de agua después de las intensas lluvias de estas fechas pasadas”.

Además, anunció que ya contactó a las distintas “administraciones para de alguna manera ver las posibilidades primero, de evaluar los daños, indudablemente, segundo, de hacer una auditoría del estado del resto de los elementos del castillo, tanto externos como internos”.

En este sentido, señaló que este domingo confirmaron su asistencia al municipio “técnicos de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. “Juntos, como digo, evaluaremos, veremos daños, veremos la estructura y acciones a tomar en los próximos días”, declaró.

La zona quedó acordonada, suspendiéndose las visitas, no solo de este sábado, “sino de las próximas semanas”.

Por otra parte, Gutiérrez celebró que “afortunadamente no hay que lamentar daños personales” ya que “ocurrió a una hora en la que no había nadie a pesar de que unos minutos después habría estado lleno de gente” dadas las visitas turísticas programadas. “Dentro de la absoluta pena, dentro de la desgracia que es lo que ha ocurrido”, señaló “estamos bueno pues liberados de la tragedia”.

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