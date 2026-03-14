Tormenta de arena agrava crisis de desplazados en Gaza

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Foto: Reuters

Una tormenta de arena azotó este sábado los campamentos de tiendas en el sur y centro de la Franja de Gaza, destruyendo refugios improvisados y dispersando pertenencias mientras miles de palestinos desplazados intentaban asegurar sus hogares temporales frente a los fuertes vientos.

El fenómeno afectó principalmente a Khan Younis y Gaza City, donde familias que viven en campamentos temporales quedaron expuestas a las inclemencias del clima tras meses de conflicto.

Vientos derriban tiendas y cubren pertenencias con arena

Los fuertes vientos derribaron numerosas tiendas y provocaron que la arena cubriera objetos esenciales.

“Cada vez que llega una ráfaga de viento, las tiendas se caen”, relató el desplazado Mouhamed Abu Harbid.

El residente describió que la tormenta enterró colchones, mantas y suministros básicos, mientras que los baños improvisados también colapsaron por la fuerza del viento.

Violencia continúa pese al alto al fuego

Aunque los ataques de Israel contra Gaza disminuyeron al inicio de la guerra con Irán, posteriormente han vuelto a aumentar, según autoridades palestinas.

De acuerdo con esos reportes, 23 personas han muerto en Gaza desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero.

Plan de paz de Trump permanece en pausa

Si bien en octubre entró en vigor un alto al fuego en Gaza, desde entonces se han registrado episodios recurrentes de violencia.

Además, el plan de paz para Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permanece en pausa desde que comenzó la guerra con Irán, según reportes de Reuters.