ONU aprueba resolución impulsada por México contra insumos para fabricar drogas sintéticas

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Materiales para elaboración de drogas sintéticas. Foto:; AFP.

La Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución promovida por México que busca prevenir el uso indebido de equipos y materiales en la producción de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Resolución de la ONU impulsada por México sobre equipos para drogas sintéticas

La iniciativa presentada por México se enfocó en ampliar las acciones internacionales dirigidas a limitar el acceso a instrumentos, maquinaria y materiales utilizados en laboratorios donde se elaboran drogas sintéticas.

La medida pone atención en las máquinas tableteadoras y encapsuladoras utilizadas en la industria farmacéutica. Estas herramientas permiten producir tabletas y cápsulas, pero también han sido detectadas en procesos relacionados con la producción de drogas sintéticas.

La resolución adoptada por la Asamblea General propone que los países miembros fortalezcan sus marcos regulatorios y desarrollen mecanismos de intercambio de información para detectar el comercio y traslado de estos equipos.

Además, plantea impulsar la cooperación técnica entre gobiernos, organismos internacionales y autoridades encargadas de la aplicación de la ley para identificar patrones de fabricación y distribución relacionados con la producción de drogas sintéticas.

También destaca la importancia de promover prácticas que permitan rastrear equipos y materiales susceptibles de ser utilizados en laboratorios clandestinos.

Cooperación internacional contra la producción de drogas sintéticas

Otro de los puntos incluidos en la resolución de la ONU impulsada por México es el intercambio de información entre países. El documento subraya la necesidad de compartir datos sobre transacciones comerciales que puedan estar vinculadas con la producción de drogas sintéticas.

Asimismo, se contempla el intercambio de información sobre investigaciones relacionadas con el tráfico de máquinas tableteadoras y encapsuladoras utilizadas en la fabricación ilícita de drogas.

Esta cooperación internacional busca facilitar la detección de operaciones relacionadas con el fentanilo y otras sustancias sintéticas que se producen mediante procesos industriales.

México plantea herramientas contra producción y tráfico de drogas sintéticas

La iniciativa presentada por México busca que los países cuenten con herramientas para enfrentar el crecimiento del consumo de drogas sintéticas, incluido el fentanilo, así como los cambios en los métodos de producción, manufactura, tráfico y comercialización de estas sustancias.

El planteamiento también considera el uso indebido de medicamentos y establece que las acciones para atender este fenómeno deben desarrollarse dentro de una estrategia que incluya prevención y atención a la salud pública.

Durante la discusión en la ONU, México reiteró que el tráfico de drogas representa un reto internacional que requiere coordinación entre países. También señaló que la respuesta debe considerar responsabilidades compartidas y cooperación multilateral, regional y bilateral.

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