Videos: Dron impacta contra embajada de EE. UU. en Bagdad en medio de escalada contra Irán

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Foto: AFP

La embajada de Estados Unidos en Irak fue blanco de un ataque con dron al amanecer de este sábado en Bagdad, en medio de la escalada del conflicto regional ligado a la guerra contra Irán.

De acuerdo con funcionarios de seguridad iraquíes, un misil impactó cerca de un helipuerto dentro del complejo diplomático estadounidense, ubicado en la llamada Zona Verde de la capital.

Periodistas en el lugar observaron columnas de humo elevándose sobre la embajada, situada en un área altamente protegida que alberga representaciones diplomáticas y organismos internacionales.

Las autoridades indicaron que el ataque habría sido realizado con drones o cohetes, aunque las investigaciones continúan.

Se trata del segundo ataque contra la embajada estadounidense desde el inicio de la actual guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero.

#Iran #Israel #Irak #Palestine#Houthis #Syria #GazaGenocide



Smoke rising this morning from the US embassy building in Iraq following last night's attack. Prior to this attack Al Arabiya reported an airstrike on a house in Baghdad where commanders of pro-Iranian militias were… pic.twitter.com/P02GdQ1WBZ — Koba (@Krieg2026) March 14, 2026

Bombardeos contra grupo proiraní dejan muertos

Horas antes del ataque a la legación diplomática, bombardeos en Bagdad contra el grupo armado Brigadas de Hezbolá dejaron tres muertos, entre ellos una “personalidad importante”, según fuentes de seguridad.

El ataque ocurrió en el barrio Arassat, donde un misil impactó una vivienda utilizada como sede del grupo armado.

Posteriormente, un segundo ataque aéreo contra un vehículo en el este de Bagdad provocó una muerte más, elevando a cuatro el número total de víctimas vinculadas con la organización.

Entre los fallecidos estaría el comandante Abú Ali al-Amiri, según información difundida durante un cortejo fúnebre realizado por el grupo.

🇮🇶 Bagdad, #Irak

Un dron suicida de la resistencia iraquí destruyó hace instantes la torreta antiaérea que protegía el perímetro de la embajada de Estados Unidos en la "Zona Verde".

El sistema de defensa del complejo queda debilitado. pic.twitter.com/TSnYEuJU4C — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) March 14, 2026

Irak, escenario de ataques cruzados

El país se ha visto arrastrado al conflicto regional después de que milicias proiraníes comenzaran a reivindicar ataques con drones contra instalaciones estadounidenses y petroleras.

En respuesta, posiciones de estas facciones han sido bombardeadas, en acciones atribuidas a Estados Unidos o a Israel.

Las Fuerzas de Movilización Popular, también conocidas como Haschd al Shaabi, confirmaron que uno de los fallecidos en el ataque al vehículo era miembro de las Brigadas de Hezbolá.

La creciente cadena de ataques mantiene a Irak como uno de los principales escenarios indirectos de la guerra regional, que ya se extiende por varios países de Oriente Medio.

⚡️🇺🇸🇮🇶La Embajada de Estados Unidos en Bagdad, capital de Irak, ha sido el sábado blanco de un ataque, informa Al Jazeera.



Según el medio, las sirenas sonaron en la sede diplomática tras el golpe.#IranRespect 🇮🇷 🔻 pic.twitter.com/jKSLwICQyS — IA castillo ✳️🇵🇸🇨🇺 🇪🇭☭ (@uharteko1956295) March 14, 2026

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