Secretario General de la ONU rechaza escalada militar en Irán

Foto: AFP

El Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó la escalada militar en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior represalia de Teherán, señalando que estas acciones “socavan la paz y la seguridad internacional”.

Llamado a la calma y respeto al derecho internacional

Guterres destacó que todos los Estados miembros deben cumplir sus obligaciones bajo el Derecho Internacional, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas, la cual prohíbe “la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado”.

El titular de la ONU pidió un cese inmediato de hostilidades y la desescalada del conflicto, advirtiendo que no hacerlo podría derivar en un conflicto regional más amplio con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad de la región.

Reafirmación del diálogo y la negociación

El Secretario General instó a todas las partes a regresar a la mesa de negociaciones, subrayando que no existe alternativa viable a la resolución pacífica de los conflictos internacionales. Guterres reiteró que la solución pacífica y el respeto a la Carta de la ONU son esenciales para mantener la paz y la seguridad mundial.

