Consejo electoral de Honduras alista declaración de ganador para Nasry Asfura a 3 semanas de elección

GENERANDO AUDIO...

Elecciones de Honduras. Foto: AFP.

La autoridad electoral de Honduras se dispone a proclamar al ganador de las elecciones presidenciales del mes pasado, cuyo conteo de votos lidera el conservador Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El escrutinio llegó este martes al 99.2%, con una ventaja de menos de un punto porcentual de Asfura sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha y quien aún exige la revisión de miles de actas de votación con supuestas irregularidades.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la noche del martes un informe que propone declarar al vencedor de los comicios “con los datos que hasta este momento se tienen a disposición”.

No se informó de inmediato cuándo se hará el anuncio, aunque el Partido Nacional (PN) de Asfura aseguró que podría ser este miércoles. El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para proclamar al nuevo mandatario y está pendiente la revisión de unas 600 actas con inconsistencias.

La resolución aprobada este martes por dos de tres consejeros desestimó varias impugnaciones, lo que allana el camino para la designación de un ganador.

“No acepto la declaratoria (…), están impidiendo el conteo voto por voto”, dijo este martes Nasralla, del Partido Liberal, en un video difundido en sus redes sociales. El CNE se encuentra dividido por cuenta de su politización, pues los tres principales partidos se reparten el poder en el organismo y en el tribunal electoral.

“No debo ni puedo participar en un acto ilícito porque me convertiría en cómplice (…). Aquí se consumará un golpe de Estado electoral”, dijo el consejero Marlon Ochoa, representante de la izquierda gobernante, tras negarse a votar la resolución.

Según Ochoa, aún deben resolverse 288 impugnaciones, nulidades y reclamos. El funcionario presentó la noche del martes una denuncia ante la Fiscalía, cercana al gobierno, para que se investiguen presuntos delitos electorales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.