Sube a 39 muertos y 152 heridos resultado tras descarrilamiento de dos trenes en España

| 01:36 | Agencias | AFP
Ya son 39 muertos tras dos descarrilamientos en España. Foto: AFP

Las autoridades confirmaron que la cifra de fallecidos subió a 39 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, España. Asimismo, el número de heridos aumentó a 152 personas.

Alrededor de las 19:45 locales de este domingo 18 de enero, un tren con unos 300 pasajeros descarriló e invadió la vía contigua. Este incidente provocó que un segundo tren, que circulaba por esa vía, se saliera también de los raíles.

Tras ambos descarrilamientos, las autoridades aseguraron que los equipos de emergencia trasladaron a los 152 heridos a hospitales cercanos. De los afectados, 24 permanecen en estado grave y cinco presentan una situación delicada.

Servicios ferroviarios fueron suspendidos

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) suspendió todos los servicios ferroviarios entre Madrid y Andalucía.

Por su parte, las autoridades siguen atendiendo a las víctimas, mientras sigue el recuento de los daños tras este incidente. En las próximas horas, podría haber una actualización sobre los afectados por este descarrilamiento.

