Primeras imágenes aéreas muestran magnitud de accidente de trenes en España

Suman 39 muertos por choque de trenes en en España. AFP

Las primeras imágenes aéreas del accidente ferroviario ocurrido en España muestran la magnitud de la colisión entre dos trenes de alta velocidad en la región de Andalucía, donde el balance oficial subió a 39 personas fallecidas hasta la mañana de este lunes, según informó el Ministerio del Interior.

La llegada de maquinaria pesada, como grúas de gran capacidad, permitirá a los equipos de rescate levantar varios vagones afectados, lo que podría derivar en el hallazgo de más víctimas, de acuerdo con autoridades regionales.

Balance de víctimas sigue en aumento

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, señaló que las grúas permitirán levantar los primeros tres vagones del tren Alvia, el más afectado por el impacto. Explicó que, una vez retiradas estas estructuras, podrían encontrarse más personas fallecidas.

Además de los muertos, el accidente dejó más de 120 personas heridas. Al mediodía del lunes, 48 permanecían hospitalizadas, de las cuales 12 se encontraban en cuidados intensivos, según los servicios de emergencia.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La colisión se registró a las 19:45 horas locales del domingo, cerca de Adamuz, a unos 200 kilómetros al norte de Málaga.

Un tren del operador privado Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid con cerca de 300 pasajeros, descarriló parcialmente, lo que provocó que varios de sus últimos vagones quedaran fuera de las vías. Minutos después, un tren de la empresa pública Renfe, que viajaba de Madrid a Huelva con 184 pasajeros, colisionó contra esos vagones en sentido contrario.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que la cabecera del tren Madrid–Huelva impactó contra uno o varios coches descarrilados, provocando que los dos primeros vagones salieran despedidos debido a la fuerza del choque.

Imágenes aéreas revelan daños severos

Las imágenes difundidas por la Guardia Civil muestran a los trenes separados por varios cientos de metros. El convoy de Renfe aparece como el más dañado, con vagones volcados y deformados.

Más adelante se observa el tren rojo de Iryo, con la mayoría de sus coches aún sobre las vías, aunque los dos últimos permanecen volcados. La empresa informó que el tren fue fabricado en 2022 y que su última revisión se realizó el 15 de enero.

Investigación en curso; causas sin esclarecer

El ministro de Transportes calificó el accidente como “tremendamente extraño”, al señalar que tanto el tren como la vía eran prácticamente nuevos. Detalló que en la infraestructura ferroviaria se invirtieron unos 700 millones de euros y que en mayo concluyeron trabajos de sustitución de cambios y desvíos.

Por su parte, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, afirmó que el fallo humano está prácticamente descartado y describió el siniestro como ocurrido en circunstancias extrañas.

La Guardia Civil indicó que actualmente se concentra en la identificación de las víctimas y en las labores de criminalística, mientras que la investigación del accidente quedó a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

España, en duelo por la tragedia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda para trasladarse a la zona del accidente. La familia real anunció que visitará el lugar este martes.

Líderes internacionales como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, expresaron condolencias, al igual que el papa León XIV, quien se dijo “profundamente apenado”.

En la estación de Atocha, en Madrid, el tráfico ferroviario hacia Andalucía permanece suspendido, con múltiples servicios cancelados. Pasajeros afectados reportaron que no habrá trenes al menos hasta el miércoles.

España ya había enfrentado una tragedia ferroviaria de gran magnitud en julio de 2013, cuando un descarrilamiento en Santiago de Compostela dejó 80 personas muertas.

