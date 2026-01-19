Trump invita a Putin a sumarse al Consejo de Paz para reconstrucción de Gaza.

GENERANDO AUDIO...

El gobierno ruso analiza la propuesta. Foto: AFP.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue invitado por Donald Trump a unirse al llamado “Consejo de Paz”, encargado de supervisar la gobernanza y reconstrucción de la Franja de Gaza.

Durante este lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que el gobierno trata de “aclarar todos los matices” de dicha oferta, antes de dar una respuesta.

“El presidente Putin también recibió la invitación para unirse a ese Consejo de Paz”, indicó, de acuerdo con AFP.

Según la agencia informativa, varios líderes extranjeros han recibido invitaciones para conformar dicho consejo, que será presidido por Donald Trump. Entre ellos, el presidente de Argentina, Javier Millei.

El pasado 14 de enero, la Casa Blanca anunció la creación del “Consejo de Paz”, como parte de un plan para finalizar la guerra y reconstruir la Franja de Gaza.

¿Qué es el Consejo de Paz creado por Donald Trump?

Se trata de un órgano integrado por representantes de distintos países que busca “promover la paz” en el mundo, de acuerdo con AFP, agencia informativa que accedió a los estatutos.

“El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos.”

El pasado 17 de enero, el Gobierno de Israel se opuso a la conformación del Comité Directivo de Gaza -compuesto por palestinos-, el cual administraría la Franja e informaría al Consejo de Paz.

Cabe destacar que el Comité Directivo de Gaza será presidido por Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, según AFP.

“El anuncio de la composición del Comité Directivo de Gaza, que informará al Consejo de Paz (creado por Trump), no fue coordinado con Israel y va en contra de su política”, señaló un comunicado israelí.

De acuerdo con AFP, el Consejo de Paz estará conformado por los siguientes actores políticos:

Consejo de Paz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unido

Steve Witkoff, negociador especial de Trump

Jared Kushner, yerno de Trump

Tony Blair, ex primer ministro británico

Marc Rowan, magnate financiero estadounidense

Ajay Banga, presidente del Banco Mundial

Robert Gabriel, fiel colaborador de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional

Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina

Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro

Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza

Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía

Ali Al-Thawadi, diplomático catarí

General Hasan Rashad, director de la agencia de inteligencia de Egipto

Reem Al-Hashimy, ministra emiratí

Yakir Gabay, multimillonario israelí

Falta que otros políticos invitados, como Vladimir Putin, decidan si se suman al Consejo de Paz para reconstruir la Franja de Gaza.

