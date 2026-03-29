Suman 2 mil 76 muertos en Irán por guerra contra Estados Unidos e Israel

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Muertos en Irán tras cuatro semanas de guerra. Foto: AFP.

Un total de 2 mil 76 personas han muerto y 26 mil 500 han resultado heridas como consecuencia de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, según el último balance oficial de las autoridades iraníes.

Las cifras, difundidas por autoridades iraníes y recogidas por la cadena Al Yazira, incluyen a 216 menores de edad entre las personas fallecidas. La mayoría de estos casos corresponde a estudiantes de una escuela en Minab, alcanzada durante el primer día de los bombardeos.

Bombardeos de EEUU e Israel en Irán: víctimas y daños

El Ministerio de Sanidad detalló que entre los 26 mil 500 heridos se encuentran mil 767 menores de edad. Además, reportó daños en al menos 336 centros de salud y unidades de atención a emergencias.

Las autoridades no han precisado la distribución geográfica total de los ataques, pero han señalado afectaciones en infraestructura médica y civil derivadas de los bombardeos.

Ataques en Irán: reporte de ONG sobre víctimas

Por su parte, la organización Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRANA) informó que en las últimas 24 horas se registraron 701 ataques, una de las cifras diarias más altas desde el inicio del conflicto.

De acuerdo con esta ONG, estos ataques dejaron 173 personas muertas, entre civiles y militares. El reporte indica que el 74% de los ataques recientes se concentraron en Teherán.

Balance total de muertos por bombardeos en Irán

HRANA también ha documentado un total de 3 mil 461 muertes desde el inicio de los bombardeos el 28 de febrero. Este registro incluye:

Mil 551 civiles muertos, entre ellos 236 menores de edad

Mil 208 militares fallecidos

702 muertes sin clasificar

Las cifras de la ONG difieren del balance oficial iraní, que reporta 2 mil 76 fallecidos en total.

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