Netayahu dice que no hubo “mala intención” al impedir el ingreso del Patriarca Latino al Santo Sepulcro, pero generó reacciones internacionales

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No hubo mala intención al impedir la misa en el Santo Sepulcro:Netanyahu. Fotos:AFP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la policía no actuó con “mala intención” cuando impidió al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, ingresar a la basílica del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos.

El hecho ocurrió este 29 de marzo, cuando autoridades israelíes bloquearon el acceso del líder católico y del sacerdote encargado del templo mientras se dirigían a la celebración religiosa.

Netanyahu asegura que fue por seguridad

A través de un mensaje en la red social X, el primer ministro afirmó que la decisión estuvo relacionada con la seguridad del religioso y de su comitiva.

“Hoy, con especial preocupación por su seguridad, la policía de Jerusalén impidió al patriarca latino, el cardenal Pizzaballa, celebrar la misa esta mañana en la iglesia del Santo Sepulcro”, señaló Netanyahu.

También agregó que la medida no tuvo ninguna intención política o religiosa.

“Insisto, no hubo mala intención alguna, solo preocupación por su seguridad y la de su comitiva”, indicó el mandatario en su mensaje.

El hecho generó críticas internacionales

El incidente generó críticas por parte del Patriarcado Latino, que denunció que era la primera vez en siglos que los responsables de la Iglesia católica en Jerusalén no podían celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro.

Además, gobiernos como los de Francia e Italia condenaron la decisión de impedir el ingreso al templo, al considerar que se trata de una afectación a la libertad religiosa.

Ocurre en medio de restricciones por el conflicto

La decisión se da en medio de fuertes restricciones en Jerusalén por el conflicto en Oriente Medio, lo que también ha provocado la cancelación de celebraciones religiosas tradicionales durante la Semana Santa.

Hasta el momento, la Iglesia católica ha reiterado su preocupación por el precedente que representa el caso, mientras que el gobierno israelí sostiene que la medida respondió únicamente a razones de seguridad.

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