Policía israelí bloquea acceso al Santo Sepulcro al jefe de la Iglesia Católica en Jerusalén, pero ora desde el Monte de los Olivos

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Patriarca Latino de Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Foto: AFP

La policía israelí impidió el ingreso del cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, a la basílica del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos, un hecho que la Iglesia calificó como “la primera vez en siglos”.

Pese a ello, el cardenal Pizzaballa encabezó la oración por la paz desde el Monte de los Olivos y bendijo la ciudad de Jerusalén.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa, al cardenal también se le negó el acceso al sacerdote Francesco Ielpo, cuando ambos se dirigían al templo para la celebración religiosa.

Cardenal Pizzaballa bendijo a Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Fotos: AFP

Así detuvieron al patriarca latino de Jerusalén

En el documento, las autoridades eclesiásticas calificaron la decisión como una medida “grave, irrazonable y desproporcionada”, al tratarse de los responsables directos de los lugares santos para la Iglesia católica en Jerusalén.

Según la información difundida, los religiosos fueron detenidos por la policía durante el trayecto, aun cuando se trasladaban de forma privada y sin realizar ninguna procesión o acto público.

El Patriarcado afirmó que impedir el acceso a quienes encabezan la Iglesia católica en la ciudad representa un hecho sin precedentes en la historia reciente del templo.

“Es la primera vez en siglos que ocurre”

En el mismo comunicado, la Iglesia señaló que nunca antes se había impedido a los jefes eclesiásticos celebrar la misa del Domingo de Ramos en la basílica del Santo Sepulcro, considerada uno de los lugares más sagrados para el cristianismo.

Es “la primera vez en siglos” que a los jefes de la Iglesia se les “impide celebrar la Misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro”. Se trata de “un grave precedente” con el cual se ignora “la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, miran a Jerusalén”.

También advirtió que la decisión se aleja de los principios de libertad religiosa y del llamado “Status Quo”, que regula el acceso a los sitios sagrados en Jerusalén.

Tras negarle la entrada al Santo Sepulcro, el cardenal Pizzaballa bendijo la ciudad de Jerusalén en el Monte de los Olivos

Sin embargo, tras haberle sido denegada la entrada a la Iglesia del Santo Sepulcro por la policía israelí esta mañana de Domingo de Ramos, en un emotivo momento, el cardenal Pizzaballa bendijo la ciudad de Jerusalén con una reliquia de la Santa Cruz; la breve ceremonia tuvo lugar al pie del Monte de los Olivos.

Restricciones por el conflicto en Medio Oriente

La medida ocurre en medio de las restricciones impuestas por la guerra en Oriente Medio, situación que ya había provocado la cancelación de la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos hacia Jerusalén.

Hasta el momento, las autoridades israelíes no han informado públicamente las razones específicas por las que se impidió el ingreso al templo.

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